Drake Masters : Son inquiétante disparition a mobilisé l’industrie du X gay US !

Alors que les acteurs, réalisateurs et producteurs de porno gay US se focalisaient sur les GayVN Awards 2020, ils n’ont pas manqué de solidarité en relayant via les réseaux sociaux les avis de recherche d’un des leurs : l’ex-exclusif canadien de Raging Stallion Studios Drake Masters. Le cousin de ce dernier, un certain Duane Burnett, ainsi que les autres membres de sa famille étaient inquiets de n’avoir plus de ses nouvelles. Depuis le 26 décembre, c’était comme s’il s’était volatilisé…



La mobilisation générale de l’industrie du porno a-t-elle contribué à le retrouver ? Ce mardi 21 janvier, vers les 17 h – fuseau horaire de Paris -, le cousin a rassuré et remercié : « Tellement heureux d’écrire ça !! Drake a été retrouvé. Je tiens à remercier toux ceux qui ont choisi d’aider notre famille et de diffuser ses affiches comme des fous !!!! Cela me montre à quel point on se soucie de Drake et combien on l’aime ! Mon cœur en est tout heureux. Mais je dois vous demander de ne pas envoyer des quantités dingues de messages, textos et appels à notre famille. Drake est sain et sauf. C’est tout ce qui compte. Yaaaaayyyyy !!! 💜😘💜😘💜😘💜 »

Saurons-nous un jour les causes de la disparition de Drake Masters ? Celles de la disparition du FrenchTwink Baptiste Garcia en octobre 2016 n’avaient pas été communiquées. Son décès l’année dernière empêchera à jamais de lui poser la question…

– Photo : Raging Stallion Studios