Tragique : Le new cumer Scotty Knox décède quatre mois après sa mère et deux mois après son père

Couple de porn stars-producteurs, Mickey Knox et Colby Chamber ont annoncé sur Twitter, la veille des GayVN Awards 2020, le décès d’un des nouveaux modèles phares de leur studio : Scotty Knox. Il n’avait que 20 ans.

« Vous étiez nombreux à nous demander des nouvelles de notre cher ami Scotty. S’il vous plaît, comprenez combien cela a été difficile pour ses amis proches et sa famille… Scotty a été impliqué dans un accident de voiture et il est décédé. Ces funérailles ont eu lieu hier et nous avons pensé que ce n’était bon d’en parler publiquement qu’après. »

En allant sur le Twitter de Scotty, on découvre que ses joies s’intercalaient dans une réalité sombre. Depuis ses 14 ans il se droguait aux opiacés. 2019 devait pourtant marqué un renouveau avec le suivi d’une cure de désintoxication commencée en février. Mais la paix intérieure escomptée n’a pas suivi. La mort de sa mère fin septembre puis celle en novembre de l’homme qui l’avait élevé et qu’il appelait « papa » furent un terrible chagrin.

Toutes nos condoléances à ce qui reste de sa famille si durement éprouvée, ainsi qu’à ses proches et amis.