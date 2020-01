Marvelien ! Ce week-end sur Man-X, de tendres biquets se donnent à un super-étalon masqué !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 25 janvier à minuit : Bare Bedfellows (Bare-Staxus)

In bed with… Quatre scènes ayant pour meuble principale de baise un lit ! Un trio et trois duos.

Le manplus : Qui a dit que le sexe dans la chambre était ennuyeux et banal ? 🙂

Au milieu d’une cité, assis sur un banc, Peter Aalen est fier de poser pour Joel Tamir qui s’est proposé de le dessiner. Mais au portrait attendu, Peter découvre un gribouillage. Il est vexé. Joel saura toutefois lui rendre sa fierté de mâle en l’invitant dans sa chambre et dans son cul !!!

En couple, les beaux bruns Lior Hod et Beno Eker sont au lit. Ils commencent à s’embrasser quand leur vient l’idée de faire un plan à trois. Ils envoient un SMS à un pote, le jeune blond Ron Negba, pour voir s’il aimerait les rejoindre. Ron répond par un grand « OUI » !!!…

Seul chez lui, Jaro Stone tire un plug de sous son oreiller et se met à travailler son petit trou du cul serré. Cependant, le beau gosse Vittorio Vega le mate derrière les rideaux. Vittorio va vite être appelé pour remplacer le plastique…

Lire au lit, c’est bien. Mais quand on est aussi excité que Joel Tamir et Bjorn Nykvist, les livres tombent des mains et celles-ci se saisissent de quelque chose de bien plus palpitant ! 🙂 Baise en mode flip-flop pour les deux amis !

Dimanche 26 janvier à minuit : Whore Masters (BarebackMonsterCocks-Staxus)

Ils sont jeunes et n’ont qu’une idée en tête : s’empaler sur des queues gigantesques. Quatre duos.

Le manplus : Master XLL !!! Tout dans son physique et sa gestuelle est fantasmatique.

Le mignon Tchèque Joel Tamir est tellement absorbé par son téléphone qu’il ne remarque pas un mystérieux assaillant, Master XXL, qui vient par derrière. Mais c’est avec satisfaction qu’il le découvre : c’est un Noir magnifiquement musclé et tatoué. Le fait qu’il parle français et soit masqué accentue le fantasme. Mais ce qui va le plus fasciner le biquet, c’est sa queue ! Tout est alléchant en elle. C’est sûr, il la lui faudra dans la gorge et tout au fond de son rectum ! Et que ça gicle !!!

Le fantasmatique Master XXL a une nouvelle cible : le tout tendre et très gourmand Beno Eker…

Dans la salle de bains, Beno Eker se plaît à se savonner le cul et la bite quand arrive Ray Rio. Ce dernier était venu se laver les dents. Mais le corps désirable de Beno et son regard lourd de sous-entendus lui font changer d’avis…

Ethan Wilder et Jacob Dolce sont ensemble, couchés sur le lit. Ils se touchent, retirent leur culotte et se pompent. Ethan s’enfonce ensuite dans le petit trou de Jacob qui en gémit de plaisir !

