Inégalité dans l’industrie du X gay : Armond Rizzo se mobilise pour que les passifs ne soient pas moins payés que les actifs !

Enfant chétif, harcelé à l’école ainsi que chez lui par ses frères et son père homophobes, Armond Rizzo n’oubliera jamais ce qu’il a subi. Devenu une super porn star, il se hérisse dès qu’il sent une discrimination flagrante au sein de l’industrie du sexe. Et il le fait savoir sur les réseaux sociaux. Ainsi s’est-il fendu de ces tweets le 25 janvier dernier :

« Cela ne m’est jamais arrivé, mais ce que j’ai découvert sur un studio qui s’intéresse à moi est hallucinant. Ils paient les passifs bien moins que les actifs sous prétexte que le site est plus axé sur les actifs dominateurs. Je m’en fous ! Qui sont-ils pour dire qu’un passif a moins de valeur ????

Si vous vous demandez de quel site je parle, c’est BlacksOnBoys. Quelle honte. Ils ont perdu mon estime.

Sachez que dans beaucoup de mes scènes, c’est moi qui ai fait tout le boulot parce que l’actif était un vrai flemmard !

Et si chez BlacksOnBoys vous vous demandez si je vais travailler avec vous, je pense que vous êtes assez intelligents pour savoir que ma réponse est un grand NON MERCI ! Je m’en fiche que vous ayez même augmenté mes honoraires. C’est tout simplement injuste que vous payiez moins les passifs et je refuse de travailler pour vous ! »

Armond Rizzo, une star dont la voix compte. Multiawardisé, il a obtenu le prix de la meilleure scène avec Sean Zevran pour Hard Medicine (Hot House) lors des PinkX Gay Video Awards 2017. Il a ensuite été primé avec Max Konnor dans la catégorie meilleur duo aux GayVN Awards 2019 pour la scène Big Black Daddy (NoirMale) et élu passif le plus hot aux Grabbys 2019. Cette année, il vient d’être consacré star des réseaux sociaux aux GayVN Awards 2020.

– Photos : Hot House, NoirMale et GayVN

Les fans soutiennent unanimement Armond dans sa dénonciation. À titre d’exemples :

Anthony Glassman : « Je me souviens avoir lu que c’était un gros problème pour Kevin Williams et Joey Stefano à l’époque. J’avais espéré qu’on avait maintenant dépassé cette connerie. »

Sweede : « Noooooooon ? Mais tu es mon héros ! Et à 110% la raison pour laquelle nous apprécions ce que nous voyons ! »

Slevinus Artarius : « C’est dément !!!! Je pense qu’avec tout le travail que les passifs font, ils devraient être payés plus à chaque fois ! C’est toujours incroyable pour moi de voir que les gens ne réalisent toujours pas à quel point les passifs ont à se préparer et à bosser dur. Déglingue ce studio chéri ! »

Le Mexicano-américain a tout le soutien du power bottom Italien Alex Roman : « 80% des scènes où le top semble bien monté et apparaît tel une machine à baiser, c’est grâce au passif… Si jamais la scène est mauvaise, on dit que c’est de la faute du passif. Si la scène est hot, c’est l’actif qui en retire les lauriers de la gloire. Le porno est trop centré sur les actifs. »

Ricky Larkin s’est toutefois essayé à justifier la politique des revenus de BlacksOnBoys : « Je crois que les actifs sont les Noirs et les passifs ne sont pas des Noirs. Etant donné que ce site fétichise le fait d’être baisé par des Noirs, les actifs devraient être mieux payés… Les actifs doivent en effet bander pendant 1h, 2h, 3h voire 11h sinon il n’y a pas de scène, bébé. Mais en fait, le tarif doit varier selon le performeur et ce qu’il apporte à la scène. Par exemple, toi Armond, tu es un performeur d’élite et tu dois être rémunéré comme tel. Ce n’est pas une question d’être actif ou passif. C’est juste mon avis. »

Un avis qui n’a pas du tout plu à Armond : « Qu’est-ce que c’est que ces conneries. Ce n’est pas moi qui décide de la durée des érections des actifs. C’est le réalisateur. Et surtout, tu n’as jamais tourné avec moi pour en tirer de telles foutaises. Tu ne connais pas mon éthique. Et tu ne sais pas que quand on tourne avec moi, c’est rapide. Je fais vite mon travail. »

Ricky Larkin a traité Armond Rizzo de “psychopathe” et a mis fin à la discussion en le bloquant de son Twitter. Primé avec Natalie Mars, Ella Nova et Wesley Woods dans Free for All (WhyNotBi) pour la meilleure scène bi aux GayVN Awards 2020, Ricky n’a jamais été avare en propos conflictuels !…

– Photos : WhyNotBi et GayVN