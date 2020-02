Personne n’échappe aux lois de l’attraction virile cette semaine sur PinkX !!! (4 – 9 février)

Send an email

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 4 février à minuit : French Scallyboys (CrunchBoy)

Ghislain nouvelle tête pour le studio francais Crunch Boy est sexy, il aime le cul et les culs, casting de mecs bien pervers en mode bareback. Cinq duos.

Le pinkplus : Ghislain !

Illy Ria et Juan Flo dans un cruising bar…

– Photos : French Scallyboys / CrunchBoy

Il est une heure du matin, Breeze vient d’arriver à bordeaux et il va réaliser son fantasme : se faire baiser en jockstrap par la super porn Viktor Rom. Pas de bla bla, juste un plan direct.

– Photos : French Scallyboys / CrunchBoy

Le viril et barbu Nours se faire remplir à fond par Ghislain !

– Photos : French Scallyboys / CrunchBoy

Deux jeunes lascars, Roman Tik et Maxence Angel, baisent bareback en plan extérieur à Paris.

– Photos : French Scallyboys / CrunchBoy

Ghislain réveille Dimitri qui dort à poil, le trou déjà graissé, prêt à se faire doser au réveil !…

– Photos : French Scallyboys / CrunchBoy

Vendredi 7 février à minuit : Hungry Moore (Falcon Studios)

Deux Moore valent mieux qu’un. Logan Moore et Josh Moore se donnent à des mecs qui ont «faim » de Moore.

Le pinkplus : Les versatiles Logan et Josh Moore formaient alors l’un des plus beaux couples de porn stars. Mais lorsque le film est sorti, le Hollandais et l’Anglais s’étaient déjà séparés. Une séparation houleuse qu’aucun des deux n’a encore digéré.

Wesley Woods réveille Josh Moore qui se prélasse au bord de la piscine. Ils se retrouvent au lit pour une baise chaude et passionnée !

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Logan et Josh si complices, si amoureux. Une scène d’une époque révolue…

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios)

Samuel Stone se fait pomper par Brent Corrigan quand arrive Logan Moore…

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Quand Gabriel Cross frappe à la porte de Logan Moore, ce dernière en connaît déjà la raison précise : des pipes réciproques !!!

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Une belle nuit au bord de l’eau cristalline de la piscine offre un cadre romantique à Samuel Stone et Tyler Roberts. Celui-ci ouvre le bouchon de champagne, se penche pour embrasser Samuel qui lui palpe ce qui se trouve sous le pantalon bombé de Tyler…

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Logan Moore prépare un dessert surprise lorsque Jason Vario rentre après une longue journée de travail. Jason aime que Logan soit si attentionné et le dessert lui donne encore plus faim…

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Samedi 8 février à minuit : Dirty Buddies (Ayor Studios)

Les Dirty Buddies sont une bande de jeunes mecs de la cité qui aiment se soulager entre eux de leurs poussées de testostérone. Six duos, dont deux qui se limitent à des pipes.

Le pinkplus : Très bien filmé avec de jeunes Tchèques ancrés dans une réalité qui nous parle, ce qui renforce l’excitation. Sous-titrages en français.

Dimanche 9 février à minuit : Darkness Lovers (Brutes De Sexe)

Dans la pénombre des cruising bars et des saunas parisiens surgit parfois l’amour. Un trio et un duo.

Le pinkplus : Un casting des plus hot : Dmitri Osten,Thiago Monte, Dimitri Venum et André Madd ! On est encore tout chamboulé par la décision de Ridley Dovarez (aka Marc Celtik) d’arrêter la réalisation.

Dmitri Osten rencontre Dimitri Venum et ces deux là vont grave se kiffer. Entre deux baisers langoureux et bien baveux, Dmitri Osten va se donner corps et cul à la grosse bite bien juteuse de Dimitri en mode 100% sans capote.

– Photos : Darkness Lovers / Brutes De Sexe

André Madd aime être aimé mais aussi et surtout être à la disposition de mecs qui le trouent sans compromission ! Dmitri Osten et Thiago Monte vont se faire un plaisir de le remplir et de l’inonder de leur grasse semence.

– Photos : Darkness Lovers / Brutes De Sexe

