Grâce à ses scènes gays, le 100 % hétéro Markus Kage a appris 5 choses qui ont transformé sa vie !

Dans le genre musclé, tatoué et barbu, le viril Canadien Markus Kage en impose. Né le 10 janvier 1986, cet ancien pro de la MMA s’est reconverti dans le mannequinat et le porno gay. Il est surtout connu pour être le modèle phare de Masqulin, nouveau label de MenAtPlay. Lors d’un entretien avec le vloggeur Davey Wavey, il a récemment confirmé qu’il est bien hétéro à 100%. Mais, il reconnaît aussi et surtout que sa carrière X gay l’a humainement bonifié en 5 points :

Quelques-unes des incarnations du sympathique et très excitant « gay for pay » chez Masqulin…

Ses peurs sous contrôle

Quand Markus Kage a commencé à travailler dans le gay, certaines scènes le rendaient nerveux. Cependant, au fil du temps, il a appris à prendre les choses moins au sérieux et à arriver sur les tournages « avec une bienveillance et un optimisme quels que soient les défis que comporte chaque performance ».

Son machisme mis à l’écart

Être versatile, n’était pas une évidence : « Quand j’ai commencé, je me sentais encore très en insécurité. Je pensais que je devais prouver que j’étais un vrai hétéro. Je refusais d’être passif et si jamais j’acceptais, il aurait fallu me payer plus. Maintenant, je pense que cela n’a aucun sens. »

Un orgasme à chaque position

Au début, il lui était très difficile d’éjaculer devant les caméras. Mais non seulement il a su surmonter sa peur afin d’atteindre l’orgasme, mais il a également découvert qu’il est beaucoup plus facile pour lui d’être passif qu’actif. Ce qui l’impressionne lui-même, c’est qu’il bande et jouit pendant qu’il se fait sauter.

N’importe qui est susceptible de séduire

Il a compris qu’il y a toujours au moins une chose de séduisant et de sexuel chez une personne. Même vis-à-vis de quelqu’un qui a priori ne l’attire pas physiquent, il parvient toujours à lui trouver quelque chose, comme sa gestuel, son intelligence, ses passions, etc.

De meilleures relations intimes

Faire du porno gay l’a considérablement aidé à améliorer ses relations avec sa petite amie. Par la force des choses, lui l’hétéro ressent avec plus de force d’être au plus près de celle qu’il aime.

Hum… Avec cette pose, ce body et son visage malicieux, il donne très envie de le prendre à quatre pattes !!!

– Photo : XDR

Markus Kage est si convaincu de ce qu’il raconte qu’on veut bien le croire à 100% !!! 😉 On se dit également que tous les machos hétéros qui ont des problèmes d’agressivité devraient s’en inspirer. Est-il possible d’envisager qu’un psy en vogue intègre dans un best-seller cet aspect bénéfique du porno gay ? La face du monde en sera changée ! 🙂 🙂

« Markus Kage First Time » sera diffusé Vendredi 3 avril à minuit sur PinkX ! A vos agendas !