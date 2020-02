Sujet terrifiant, comeback de porn stars et réalisateur inattendu, « A murdered Heart » a tout du prochain film événement !

Tim Valenti, le big boss de Falcon Studios Group et de NakedSword, frappe très fort avec A Murdered Heart. Le film marque le retour au porno de Johnny Hazzard et de Jessy Ares. Il a pour réalisateur le multiawardisé Marc MacNamara qui a pourtant l’habitude de travailler pour Men. Cela augure-t-il d’un transfert ? Enfin et surtout, A Murdered Heart a pour thème une pratiques des plus barbares : la réorientation de la sexualité des gays via les soi-disant « thérapies de conversion ». À voir sa bande-annonce , ce porno n’est pas une parodie. C’est un grand film dramatique…



Parce que la violence et la haine de soi côtoient le sexe le plus explicite en vue de faire bander, A Murdered Heart est tout à la fois fascinant et perturbant.

Sortie en version intégrale aux USA le mois prochain.

Bientôt sur la chaîne PinkX ?