Un sexe et un optimisme ravageurs… Shane Cook signe un contrat d’exclusivité avec CockyBoys !

« Nous sommes très fiers d’annoncer Shane Cook comme notre nouvel exclusif CockyBoys ! Il est impossible de ne pas être ému, touché et inspiré par Shane et par sa façon d’appréhender chaque jour comme un nouveau départ, avec les possibles qui découlent d’une vie pleine de gratitude et de pensée positive. #PornWithPurpose » C’est le jour de la Saint Valentin que Jake Jaxson a annoncé que le jeune, beau et TTBM Américain était désormais un exclusif de son studio CockyBoys. Et de préciser dans un communiqué de presse : « Shane est devenu l’un des modèles préférés des fans lorsqu’il travaillait chez Helix. Beaucoup ont été touchés et inspirés par lui lorsqu’il a partagé publiquement ses diagnostics sur son lymphome hodgkinien – stade 2, sa bataille et sa rémission. »

En août 2018, Shane Cook avait effectivement révélé qu’il avait un cancer et annonçait dans la foulée qu’il cessait les tournages pour se soigner. Optimiste, il était sûr de gagner son combat contre la maladie et reprendre sa carrière porno. (Lire notre article ici). En avril 2019 il était heureux de tweeter le message suivant avec cette photo :

Et quelques-temps plus tard, il faisait son comeback, notamment pour CockyBoys. D’abord avec Levi Karter. Puis il a eu pour partenaires Troy Accola, Mateo Vice, Ben Masters et Carter Dane.

Shane est enthousiaste : « Quand j’ai commencé à tourner pour CockyBoys, j’étais déjà très attiré par beaucoup de leurs modèles et je savais que cela m’aiderait à mieux faire mon travail. Mais après avoir rencontré en chair et en os RJ, Jake et l’équipe et avoir pu constater de visu toute énergie qu’ils mettent dans leurs projets, je savais que c’était le studio où je voulais vraiment être ! »