« Summer Heat » : Beaux Banks et Arad Winwin dans la nouvelle pub torride d’Andrew Christian !

Mélangez des porn stars gays au physique de top modèles à des mannequins fitness et lingerie qui pourraient aisément passer pour des acteurs X, et vous obtenez la nouvelle pub hot de la marque de sous-vêtements Andrew Christian…

Andrew Christian s’est tellement fait une réputation en matière de pubs homoérotiques que des porn stars comme Arad sont devenues ses mannequins exclusifs ! 🙂 Pour la version non censurée de Summer Heat, c’est ici : il est quand même plus agréable de voir sans floutage les entrejambes des sept beaux mâles : Arad Winwin, Beaux Banks, Nick Masc, Walker, Nic Sahara, Lucas Leon et Matt Palmer !