Le vrai, le beau, le dur, le gros touffu, le mont pelé… Il y en a pour tous nos goûts cette semaine sur PinkX (25 février – 1er mars)

Les films de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 25 février à minuit : Hairy Dads (MenOver30-PrideStudios)

Ils ont passé 30 ans et n’en sont pas moins plein de vigueur et d’envies à satisfaire ! Quatre duos.

Le pinkplus : De très bons baiseurs, avec le grand prix de l’éjac pour le beau barbu et tatoué Mario Cruz.

Allongés sur un lit, Cesar Rossi et Trey Turner matent un film de cul. Bien vite ils passent au live en mode flip-flop…

– Photos : Hairy Dads / MenOver30-PrideStudios

Mario Cruz offre un cadeau à Cesar Rossi pour son anniversaire. Mais Cesar est déçu. Ce qu’il veut, c’est la belle bite virile de Mario !…

– Photos : Hairy Dads / MenOver30-PrideStudios

Max Cameron est très triste et n’arrive pas à se consoler. Heureusement Jason Barr arrive, l’embrasse, la vie reprend le dessus !

– Photos : Hairy Dads / MenOver30-PrideStudios

Joey Doves est toujours pendu à son Smartphone. Buddy Mason aimerait qu’il s’occupe de lui, en commençant pas un massage par exemple…

– Photos : Hairy Dads / MenOver30-PrideStudios

Vendredi 28 février à minuit : Sexy Rich Gaysians (PeterFever)

Un jeune mec apprend que son amoureux est super riche ! Direction Las Vegas la ville du sexe et de la débauche !!! Quatre duos et une partouze.

Le pinkplus : Parodie porno gay de Crazy Rich Asians, le blockbuster US sorti en 2018 au casting presque essentiellement asiatique.

Étudiant obligé de faire des petits boulots mal rémunérés pour pouvoir payer ses cours, Justyn Lio (John Rene) reçois un SMS de son petit copain David Fun Chow (Alec Cruz). Ce dernier insiste pour que Justyn le retrouve le lendemain à Las Vegas. Il lui annoncera quelque chose de très important : il appartient à une famille richissime. Une de celles qui permet de baiser sans complexe sur un lit recouvert de billets de banque…

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Cependant, un certain Darryl (Jessie Lee) se fait masser avec finitions par un super beau mec surnommé Bobo (Axel Kane). Alors que débutent leurs ébats, Darryl reçoit un SMS de son pote Justyn. Ce dernier est tout heureux de lui apprendre que son boyfriend David appartient à une famille de milliardaires. Il lui envoie en plus la photos de son chéri pour lui montrer combien il est mignon. Heureux pour son pote et en même temps jaloux, Darryl jubile quant il reconnaît dans le riche playboy le mec qui fait la couverture d’un magazine de cul !

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Darryl (Jessie Lee) veut sa part du gâteau et il échafaude un plan pervers afin de l’obtenir ! Il donne ainsi l’ordre à Bobo (Axel Kane) de séduire David (Alec Cruz) pour se le mettre au bout de sa queue ! Mission accomplie !

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Pendant ce temps, dans un baisodrome, Darryl (Jessie Lee) lime sur un sling Justyn (John Rene) qui se croit méconnaissable grâce au port d’un masque. Invité à se rendre sur place par un SMS, David (Alec Cruz) les surprend…

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Ce qu’avait prévu Darryl (Jessie Lee) arrive : le couple veut partouzer avec lui et Bobo (Axel Kane)…

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Samedi 29 février à minuit : Bareback Intrusion / NextDoorRaw

Loin des regards indiscrets, les murs des maisons familiales et des hôtels anonymes abritent les secrets impudiques de l’Amérique puritaine…

Le pinkplus : Le sexe est à chaque fois introduit par un scénario d’une excitante perversité. La première scène est un modèle du genre ! 🙂

Le très hétéro Casey More est choqué que son meilleur ami, Brenner Bolton, ait osé lui montrer sa queue. Il veut au plus vite fuir de chez lui. L’autre veut le rattrapper pour lui dire qu’il y a un malentendu, qu’il n’est pas gay. Mais la situation les dépasse l’un et l’autre lorsque Casey et Brenner se disputent dans les escaliers et que Casey embrasse soudainement Brenner…

– Photos : Bareback Intrusion (NextDoorRaw)

Quand le livreur Mitch Hanson rencontre son ex Brendan Phillips, ils font plus que de parler du bon vieux temps…

– Photos : Bareback Intrusion (NextDoorRaw)

Le cambrioleur Lance Taylor signe un accord avec l’avocat louche Blake Barnes, lui promettant le sexe en échange d’une représentation légale…

– Photos : Bareback Intrusion (NextDoorRaw)

Pendant que sa femme fait les courses, Dean Phoenix aime passer du bon temps en famille avec son beau-fils Johnny Riley…

– Photos : Bareback Intrusion (NextDoorRaw)

Dimanche 1er mars : Raw Hung Boys (CockyBoys)

La super porn star Alam Wernik fait ses débuts chez CockyBoys dans un trio torride qui vous laissera sans voix : Ben Masters et Clark Davis baisent tous les deux Alam avant que nos mecs se mettent en mode « petit train ». La porn star française Chris Loan se retrouve dans un flip flop avec le sexy et TTBM Calvin Banks. Deux autres scènes hot complètent ces deux scènes méga cul. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Un casting tout simplement top ! Une intensité sexuelle implaccable !

Alam Wernik est sympa comme tout, il aime se faire baiser et le dis haut et fort. Clark Davis et Ben sont déterminés à le satisfaire !

– Photos : Raw Hung Boys / CockyBoys

Calvin Banks et Chris Loan en mode autoreverse !

– Photos : Raw Hung Boys / CockyBoys

Blond et dominant, Taylor Reign soumet Mateo Vice à un bondage soft…

– Photos : Raw Hung Boys / CockyBoys

Le beau, musclé et TBM Cade Maddox domine le cul docile du magnifique Nico Leon !

– Photos : Raw Hung Boys / CockyBoys

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.