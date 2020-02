Zander Lane : « Je quitte le porno… Il est temps de retirer le masque du bonheur et d’être vrai. »

Mais que se passe-t-il donc ? Faire du porno devient-il si épuisant que des modèles parmi les plus prometteurs lâchent le métier, ou avouent que la belle image qu’ils affichent n’est pas qu’un masque ? Acteur porno gay de plus en plus sollicité, le jeune américain Zander Lane vient d’exprimer son ras-le bol par cette série de tweets :

« Honnêtement, je n’en peu plus d’attendre d’avoir une voiture, un emploi régulier et de quitter le porno. Je suis fatigué. Oui, j’adore le porno et j’aime notre communauté, mais cette merde est épuisante. Et je pourrais vraiment gagner plus d’argent en faisant autre chose. C’est la voie que je vais suivre.

🤷🏻‍♂️

Je ne pleure pas souvent, car quelques larmes ne règlent pas le problème. Mais là, j’ai atteint mes limites. Depuis ces derniers temps, je me sentais perdu, confus, bien plus que d’habitude. La seule chose qui me maintient debout c’est mon petit ami et l’avenir que je veux construire avec lui.

Je quitte le porno à partir de maintenant. Je vais travailler sur ma santé mentale en travaillant sur moi-même. Ces dernières semaines j’étais coincé dans une ornière. Il est désormais temps de retirer le masque du bonheur et d’être vrai. Je suis désolé pour tous ceux qui en seront contrariés, mais il est temps que je travaille sur moi-même. »

– Photo : Falcon Studios Group

Non, nous ne sommes pas contrariés. Nous lui souhaitons de mener la vie qu’il se souhaite. Toutefois, quelque chose nous dit que son travail sur lui-même va lui faire découvrir que ce n’était pas le porno le problème. Mais autre chose de plus profond. La seule solution d’un quotidien ordinaire avec son petit ami est trompeuse. La dépression se guérit d’autant mieux si on suit une psychothérapie.