Plus fort que la timidité, le besoin vital de mecs ce week-end sur Man-X !

Samedi 29 février à minuit : From Prague With Love (Sauvage-Staxus)

Prague, lors de ses belles journées estivales, offre le spectacle magnifique de mecs qui retirent leurs fringues pour se retrouver nus, prêts à toutes les bonnes baises. Quatre duos.

Le manplus : Drew Brooks, un tout blond, tout mignon Britannique ! Un film qui donne plus qu’envie de passer ses vacances à Prague. Il faut y vivre !!!

Le blond Britannique Drew Brooks s’est rendu à Prague pour l’aventure et le sexe. Beno Eker lui offre un avant-goût de l’hospitalité tchèque…

Drew Brooks profite à fond des opportunités qu’offre la capitale tchèque en matière de mecs. Cette fois-ci il mate Joel Tamir et Marcin Wawer en pleine action !

Drew Brooks est un fin observateur des us et coutumes des Pragois. Il voit comment deux amis, le brun Vittorio Vega et le blond Colin Horner, se comportent dans un salon de thé, s’effleurant avec discrétion, se jetant des regards furtifs pour ensuite partir vers un appartement afin d’y faire l’amour…

Avant de quitter Prague, le Britannique retrouve Joel Tamir pour une bonne baise en mode flip-flop !

Dimanche 1er mars à minuit : Aqua Twinks (Ridley Dovarez)

Doryann Marguet, Will Wood et Thiago Monte vont dans un célèbre sauna gay parisien dont l’un des employés, Guillermo Cruz, ne fait pas que laver les douches…

Le manplus : L’eau érotise les corps qui sont, en plus, éclairés et filmés avec sensualité.

