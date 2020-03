Send an email

Quand on pense avec sa queue, tout est beaucoup plus clair dans sa tête ! À constater dans les nouveautés de la semaine sur PinkX ! (3 – 8 mars)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 3 mars à minuit : French Daddies (CrunchBoy)

Certains mecs aiment se taper des culs de mecs mûrs et quand on y goute on y reviens. Le bien monté Viktor Rom fait parti du casting ! Cinq duos.

Le pinkplus : Viktor Rom ! Quel super mâle !!!

Au sauna, le jeune Colombien Randy Junior et le daddy français Aymeric Deville matent un film de boule et ça les existe. Le Colombien va bien limer le cul musclé du Français !

– Photos : French Daddies / CrunchBoy

Le sexy Ghislain ne s’attendait pas à cela. À peine un tournage de terminé que débarque dans la cuisine Viktor Rom. Direct, le viril Vénézuélien lui fout sa grosse queue dans sa bouche puis lui remplit le cul !

– Photos : French Daddies / CrunchBoy

La différence d’âge excite Randy Junior. Il adore niquer les daddies. Jess Royan va adorer se faire démolir le cul !!!

– Photos : French Daddies / CrunchBoy

Aymeric Deville profite du passage de Viktor Rom pour se faire défoncer bareback dans un sauna !…

– Photos : French Daddies / CrunchBoy

Ghislain se fait bourrer par la grosse queue de Fred BDX dans la cuisine de Jess…

– Photos : French Daddies / CrunchBoy

Vendredi 6 mars à minuit : Service Me (Falcon Studios)

Parfois, nous avons besoin d’un homme pour nous aider à monter une étagère, réparer le lave-vaisselle ou encore installer un nouvel écran TV géant. Et si cet homme est canon et très porté cul, nous l’utiliserons pour satisfaire nos pulsions ! 🙂 Six duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Un porno parfaitement réalisé qui héroïse tous ceux qui sont plus manuels que littéraires !!! 🙂

Employé par une société offrant tous les services de montage, Alex Mecum est appelé à l’aide par Brett Dyland qui n’arrive pas à assembler le meuble en kit qu’il vient de recevoir. Et comme Alex sait aussi bien monter les meubles et les culs, Brett est un homme heureux !

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Casey Jack a appelé un réparateur, JJ Knight, pour mettre fin à la panne de son lave-vaisselle. Quand JJ découvre que le problème vient d’un gode qui bouchait la tuyauterie, la relation entre les deux hommes change. Et Casey à la joie de ressentir l’énorme sexe de JJ !…

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Livreur d’un colis, Tyler Roberts sonne à la porte de Johnny V. Trempé à cause de la pluie, Tyler se voit proposer d’entrer pour se sécher. Quand Johnny voit la très grosse queue de Tyler, il ne manque de cambrer son cul musclé pour l’appâter…

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Pierce Paris fait une séance de bronzage, mais chaleur et lumière existent sa queue. Quand il demande à Brett Dyland de lui mettre de la crème dans le dos, les mains glissent sur l’appétissante entre-jambe et les bouches s’activent !

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Le viril Sean Maygers nettoie la piscine quand il se voit d’abord offrir un verre puis une partie de jambes en l’air par Skyy Knox !

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Wesley Woods a besoin d’aide pour l’installation d’une nouvelle télévision surdimensionnée, comme la bite de l’installateur Pierce Paris…

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Samedi 7 mars à minuit : Drenched Vol 2 (MenAtPlay)

Le costard-cravate maximise chez ces hommes leur besoin de baise ! Cinq duos.

Le pinkplus : Un casting international hyper bandant ! Des costumes superbement coupés ! Des scénario excitants ! MenAtPlay signe un porno gay qui frôle la perfection.

Il pleut à torrent. Le beau et élégant Damon Heart offre l’hospitalité à son séduisant voisin Dani Robles qui a oublié les clefs de chez lui… 😉

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

Seul dans la piscine intérieure d’un hôtel de luxe, Jean Franko se fait du bien en se branlant. Mais c’est sans compter sur la caméra de surveillance qui déclenche une alerte. L’agent de sécurité Isaac Eliad arrive, prêt à sévir. Mais la virilité triomphante de Jean Franko va en décider autrement !

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

En costume, Gabriel Pheonix s’agite avec son téléphone ce qui a le don d’énerver Dato Foland qui bronze au bord de la piscine. Le beau Russe saura comment s’y prendre pour que ça cesse et que le blond Britannique se calme, bouche et cul ouverts ! 😉

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

Big boss, le superbe Enzo Rimenez fait ses longueurs dans sa piscine quand son garde du corps, Diego Summers, reçoit un message dans son oreillette : il faut évacuer en toute urgence Enzo et le mettre à l’abri. Les deux hommes gagnent précipitamment une pièce protégée. Mais que le temps peut être long s’ils se refusent à l’évidence de leur attraction réciproque…

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

Dans un local de stockage isolé, Dani Robles a donné rendez-vous à Hugo Castellano. Ce n’était pas pour se faire enculer. Mais pourquoi refuser une opportunité quand elle se présente ?

– Photos : Drenched Vol 2 / MenAtPlay

Dimanche 8 mars à minuit : Psycho Joe (NakedSword)

Joe (Mickey Taylor) est un homme très séduisant mais maladivement possessif. Lorsqu’il rencontre le jeune Buck (Leo Rex) lors de l’une de ses virées, il décide qu’il veut l’avoir rien que pour lui. Le problème, c’est que Buck a beaucoup de succès auprès des hommes. Jusqu’où Joe ira-t-il pour garder son amour pour lui tout seul ? Jusqu’au meurtre ? Deux trios et deux duos.

Le pinkplus : Smatphones, réseaux sociaux, applis… Tous ces outils et services qui nous facilitent la vie ont aussi leurs parts d’ombre. En partageant notre vie privée, on peut devenir la cible de personnes mal intentionnées. En étant scotché à son phone, on peut provoquer un accident ou se faire écraser en pleine rue. Scénarisé par Mickey Taylor, Psycho Joe puise dans cette contemporanéité anxiogène pour donner naissance à un anti-héros jusqu’au-boutiste d’une effroyable beauté. Dans le genre hyper-tatoués, lui et Leo Rex sont d’ailleurs des chef-d’œuvres artistiques.

Dans un bar de Manchester où travaille Joe (Mickey Taylor), une transaction par carte lui permet de s’imiscer dans la vie de Buck (Leo Rex). Après avoir récolté plein d’information intimes via les réseaux sociaux, il pénètre dans sa maison et surprend le beau tatoué en train de faire l’amour avec un mec, Wade Mathews. Dépité, Joe est monté à l’étage. Quand à Wade, après avoir été bien baisé et déchargé, il quitte aussitôt la maison à la grande déception de Buck.

– Photos : Psycho Joe / NakedSword

À l’étage, dans la chambre de Buck, Joe s’est allongé sur le lit, un slip de l’élu de son cœur et de sa bite sous son nez. Il rêve d’ébats torrides… La voix énervée de Buck qui est au téléphone sort Joe de ses fantasmes et il se cache, toujours en veille. Et tel un ange gardien, il le sauve la vie Buck qui a manqué de se faire renverser par une voiture, trop occupé qu’il était par une conversation téléphonique.

– Photos : Psycho Joe / NakedSword

Au bar, Buck parle avec admiration de son sauveur à ses potes Igor Bellucci, Drew Dixon et Jake Daniels ainsi qu’au barman Gabriel Phoenix. Tous sont sceptiques. Vexé, Buck les abandonne. Drew, Igor et Jake s’isolent pour touzer, Drew se faisant sauter à tour de rôle et à répétition par les deux autres.

– Photos : Psycho Joe / NakedSword

Dans sa folie, Joe a séquestré Gabriel Phoenix et Wade Mathews. Toute personne qui fait du mal à Buck ou qui doute de la solidité de son amour doit disparaitre. Vraiment ? Ou Joe peut-il changer d’avis si Gabriel et Wade baisent là, tout de suite avec lui ?

– Photos : Psycho Joe / NakedSword

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.