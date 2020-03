Send an email

Face au conformisme de la mode, certains jeunes créateurs osent l’improbable. En avait-il conscience ? Mais avec ses pantalons en latex gonflable, le Britannique Harikrishnan transforme la silhouette masculine en phallus doté de couilles énormes sur pieds ! 🙂

Bien sûr, on peut y voir une modernisation/exagération de la forme la plus bouffante du traditionnel sarouel. Ou encore une mode fun, « clownesque ». Mais notre esprit « PinkX » n’y a vu que des bites et des couilles !!! 🙂 🙂