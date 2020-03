Jake Bass, égérie de la « Stamina Training Unit », l’unité d’entraînement FleshJack pour être un super bon coup !

Send an email

Pour magnifier ses sex-toys, la marque FleshJack n’a pas seulement recours à des égéries liées au porno gay. Tout un vocabulaire médicale ou sportif accompagne ses godes et masturbateurs. Dans sa nouvelle pub Train Harder, Last Longer, l’ex-porn star Jake Bass préconise – tel un sportif de haut niveau -, l’utilisation de la Stamina Training Unit™. À savoir une « Unité d’Entraînement à l’Endurance » dans le but d’être un super bon coup…

« C’est par la pratique qu’on devient parfait, surtout au pieu. La Stamina Training Unit™ (Unité d’Entraînement à l’Endurance) a été spécialement conçue afin de reproduire les sensations intenses des rapports sexuels. Les utilisateurs peuvent ainsi accroître leur endurance sexuelle et améliorer leurs performances et techniques. Elle aide aussi à intensifier les orgasmes. Pour en savoir plus, visitez chairjack.com/STU.«

Article non sponsorisé