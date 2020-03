Les nouveautés alléchantes de la semaine sur PinkX (10 – 15 mars)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 10 mars à minuit : Mixité entre garçons (GayFrenchKiss)

La France regroupe des mecs sexe de partout ! Et quand on peut être un couple mixte, ça devient très très chaud. Trois duos.

Le pinkplus : Blanc, Noir, Arabe… De la mixité dans le X gay français fait toujours du bien ! 🙂

Wissen est allongé sur le lit, habillé juste d’un jock-strap. Thomas sort de la douche, la bite au garde-à-vous…

– Photos : Mixité entre garçons / GayFrenchKiss

mixité en mode flipflop entre Francisco et Lucas…

– Photos : Mixité entre garçons / GayFrenchKiss

Justin XXL a faim du cul de Francisco. Francisco raffole de la grosse bite de Justin !…

– Photos : Mixité entre garçons / GayFrenchKiss

Vendredi 13 mars à minuit : Raw Volume 6 : Balls Deep (CockyBoys)

Les passifs adorent quand les couilles de leur partenaire cognent lourdement contre leur cul ! Quatre duos.

Le pinkplus : Pas mal de nouvelles têtes chez CockyBoys !

Nico Leon dévoile cinq secrets avant de se faire baiser par Ben Masters !

– Photos : Raw Volume 6 : Balls Deep / CockyBoys

Wess Russel confie qu’il est de plus en plus à l’aise avec sa sexualité. Ricky Roman – qui a quelques années de tournages X -, va bien le bourrer !

– Photos : Raw Volume 6 : Balls Deep / CockyBoys

Clark Davis, 26 ans, rêvait de faire du porno ! Pour sa première scène chez CockyBoys, Taylor Reign est là pour prendre soin de lui…

– Photos : Raw Volume 6 : Balls Deep / CockyBoys

Assis dans un fauteuil, Calvin Banks demande à Damian Grey de s’approcher de lui, à quatre pattes. Puis il lui bande les yeux et lui ordonne de lui sucer la queue…

– Photos : Raw Volume 6 : Balls Deep / CockyBoys

Samedi 14 mars à minuit : Clothing Optional (Raging Stallion Studios)

Dans ce club naturiste, les hommes viennent pour se détendre, mater et baiser. Sans aucun vêtement sur eux, ils sont plus à l’aise pour exhiber leurs atouts et profiter de ceux des autres clients. Un trio et quatre duos, dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Une production étonnement variée, avec même un duo légèrement SM.

Dans une chambre minimaliste, Hector de Silva baise en profondeur Tegan Zayne !

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

Dans les vestiaires, Kurtis Wolfe, Arad WinWin et Fernando Del Rio improvisent un trio où seul Arad ne se fait pas trouer !

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

Hector de Silva et Kurtis Wolfe sous une lumière rouge bitch, pour un plan fellation !

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

Pierce Paris corrige Rikk York, puis il l’empale sur un sling !

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

Dans le sauna, Adam Ramzi découvre la puissance virile d’Hector de Silva ! Ce que son cul déguste !!!

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

Dimanche 15 mars à minuit : Sperm Lovers (Frankfurt Sex Stories)

Nos mâles de Frankfort aiment le foutre et ne perdent pas une occasion de savourer un nouveau nectar. Trois duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Le naturel des mecs est des plus bandants.

Cock Snatcher : Le gilet jaune Thomas Friedl fait une pause clope et s’endort. Mais il se réveille quand Mirko Heres lui fait les poches. Mirko va bien déguster !!!

– Photos : Sperm Lovers / Frankfurt Sex Stories

Cum Suckers : Donnie Marco se balade au bord de la rivière, torse nu. Il croise Martty, un pompeur-né …

– Photos : Sperm Lovers / Frankfurt Sex Stories

Blown : Sanchez Lopez fume une clope à son balcon. Il attend que son rdv arrive, le barbu passif Martin Dajnar…

– Photos : Sperm Lovers / Frankfurt Sex Stories

