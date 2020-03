Tayte Hanson revient chez CockyBoys !

Send an email

Le beau gosse Tayte Hanson avait laissé de côté sa carrière porno il y a environ 4 ans. Il nous revient ce mois-ci dans Hollywood and Vine, une co-réalisation Jake Jaxson et RJ Sebastian pour CockyBoys. Il a pour partenaire Nico Leon…

Dans la pleine forme de ses 30 ans, Tayte Hanson est enthousiaste sur son comeback :

« J’ai décidé de continuer à travailler avec ma famille CockyBoys pour développer mon portfolio et créer un contenu génial dans le porno. En tant qu’interprète et humain, je suis très différent aujourd’hui et j’ai hâte de voir comment cette énergie va se traduire à l’écran. »

Nous aussi on hâte de voir ça. Prochainement sur PinkX lors de la diffusion de Hollywood and Vine ! 🙂