Nuits magiques, sans garde-fou, ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 21 mars à minuit : Hot Mess (HelixStudios)

Il y a des nuits magiques où tout s’enchaine à la perfection. Une rencontre inopinée ? Un rendez-vous avec un ami ? Tout ne sera que merveille dans la baise, avec au final un flot de sperme !

Le manplus : En ces temps de confinement généralisé, la perfection d’Helix avec ses modèles charismatiques et sensuels donne du baume au cœur. À noter que les deux premières scènes sont tournées avec capote, les trois suivantes non. Cinq duos.

Liam Riley et Max Carter se séduisent sur la piste de danse d’un night-club. Ils se retrouvent vite au lit pour se lécher, se sucer… et plus encore. Le beau petit cul de Liam s’empale avec facilité sur le chibre brutal de Max !

Quand Blake Mitchell tombe en pleine rue sur Sean Ford, il n’en croit pas ses yeux. Sean est tellement beau. Alors il ose l’aborder au risque de se faire jeter. Mais Sean n’est pas que beau. Il est très sociable et très ouvert…

L’après night-club est idyllique pour le mastoc Josh Brady et l’athlétique Cameron Parks. Ils sont tellement chauds, tellement envieux de se connaître intimement, qu’ils s’ébattent en mode flip-flop !

Arrivés dans la grande ville avec Cameron Parks, Kyle Ross et Shane Cook se découvrent plus que des affinités quand l’autre les quitte pour un plan Grindr. La puissance physique et le très gros sexe de Shane sont un enchantement pour le délicat Kyle…

Cameron Parks passe un très bon moment avec le beau blond Wes Campbell. Son cul se souviendra longtemps de cette nuit magique !!!…

Dimanche 22 mars à minuit : Bare B&B (Bare-Staxus)

Si vous venez du côté de Prague, c’est dans ce Bed and Breakfast qu’il faut aller. Les bites y sont grosses et les culs profonds !

Le manplus : Dès que les frontières seront à nouveau ouvertes, destination Prague !!! 🙂 Ce film est une pub ultra efficace pour la capitale de la République Tchèque.

Le blond Milan Sharp et le brun Oscar Hart se baisent joyeusement à tour de rôle !

Parce qu’il le vaut bien, Milan Sharp a cette fois-ci droit à la bite dure de Chase Anderson !

Le tout mignon Marco Rivera attire plus que le regard du beau Marc Sage…

