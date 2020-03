Le sexe est découverte et passion cette semaine sur PinkX (24 – 29 mars)

Les films à ne pas manquer cette semaine sur PinkX :



Mardi 24 mars à minuit : J’aime ta queue (HPG)

En pleine discussion avec HPG, Calypso se voit demander de virer son pantalon pour qu’il le remette mais sans son slip en dessous. Le beau gosse raconte ensuite qu’il a toujours été attiré par le sexe et que faire un film de cul est son méga fantasme. Sous les ordres du réalisateur, avec comme partenaires Doryann Marguet, Fabien Crunch et Noran, le fantasme devient réalité !!!

Le pinkplus : L’idée de porno participatif avec le réalisateur HPG est sympa et Calypso est extrêmement sexy !!!

Vendredi 27 mars à minuit : Les Secrets de l’internat part 1 (FrenchTwinks)

Les secrets d’un internat d’étudiants qui apprennent très vite, par tous les trous ! Quatre duos.

Le pinkplus : Excellent ! La mise en scène, le soin des décors, les modèles et leurs performances, tout est réuni pour nous faire fantasmer. Doryann Marguet en proviseur autoritaire et vicelard est un must. Quand à Ethan Duval, il pousse de tels gémissements de plaisir/douleur qu’il pourrait aisément doubler les meilleurs actrices X ! 🙂

Justin Leroy est accueilli par Doryann Marguet, le principal de l’établissement, qui lui fait visiter sa chambre. Le règlement de l’internat est strict et M. Marguet fait du zèle pour imposer son autorité…

Ethan Duval partage sa chambre d’internat avec Enzo Lemercier, le cancre de service. Les deux garçons dorment paisiblement lorsque la sonnerie du réveil sort Ethan de son sommeil. Enzo n’a aucune envie de sortir de son lit et encore moins pour un contrôle en mathématiques. Prêt pour la baise ? ça oui !

Lucas Bouvier est convoqué dans le bureau du principal car il aurait proféré des insultes homophobes à un professeur. Bien entendu pour M. Marguet il est hors de question de tolérer ce genre de comportement…

Paul Delay partage sa chambre d’internat avec Clark Lewis, un jeune correspondant anglais. C’est l’heure de se coucher, mais impossible pour Paul de trouver le sommeil. Après avoir vérifié que son camarade est bien endormi, il se branle, se doigte et se gode.Totalement absorbé par son activité, il ne remarque pas que le beau British s’est réveillé et qu’il se masturbe en le matant…

Samedi 28 mars à minuit : Lascars de Téci # 04 (Citébeur)

Quatre duos interethniques avec de belles grosses bites et des culs profonds et endurants !

Le pinkplus : De bien beaux modèles beurs ! Samy Lakhdar, Étalon, HBrahim et Karim sont des fantasmes vivants. Et total respect aux passifs ! Qu’est-ce qu’ils dégustent !!!

Samy Lakhdar est une perle rare : il a un visage mignon et lisse, un petit corps sec, une belle grosse bite circoncise. Il sait aussi et surtout encaisser les zobs les plus gros et brutaux. Samy se donne cette fois-ci au renoi dominateur et TTBM Oumarou !

Étalon a pour plan cul apprivoisé OKLM. La routine est bien rodée. Les deux mecs se retrouvent en début soirée et se posent tranquillement dans la piaule. Ils commencent avec des bisous romantiques mais très vite Étalon montre sa vraie nature : celle d’un nikeur qui ne chasse que des gays passifs très endurants !

Will kiffe les beurs gays, surtout les gars de style petite frappe, lascar de cité, bogoss sapé en skets et survêts. Lorsqu’il a fait connaissance de HBrahim, c’était le coup de foudre. On peut le comprendre ! HBrahim a une belle tête de rebeu, un sourire charmeur à tomber par terre et il est gentil comme tout…

Roman Tik fait connaissance de Karim, un jeune rebeu gay d’origine algérienne, et lui propose de se taper un bon pti’ plan cul style « branle entre potes« . Les deux mecs se rencardent dans une cave à Nanterre et commencent à se rouler des pelles. Ce qui devait être au départ juste un plan branle se transforme en plan cul recto verso…

Dimanche 29 mars à minuit : Asia Boys 1 (BravoFucker)

Pablo Bravo est en voyage en Asie où il rencontre de beaux mâles ! Quatre duos.

Le pinkplus : Péruvien basé en France, la super porn star et producteur Pablo Bravo est un globe-trotter du sexe qui ne s’interdit jamais de puiser dans le local. Son porno est l’un des plus interethniques de l’industrie du X gay !

Le sexy Jim nous est présenté par Pablo Bravo qui va nous faire découvrir ses tatouages et plus…

Kon et ses très beaux tatouages va recevoir la grosse bite de Pablo Bravo !

Chuck Allandale et Pablo Bravo font une série de pompes avant que Chuck ne pompe la queue de Pablo…

Le beau daddy lituanien Mick Stalinsky et B sont sexuellement compatibles. B (pour « Bee » – en français « Abeille ») adorera le miel liquide et blanc de Mick !

