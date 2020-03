On a découvert Sir JET sur PinkX dans Gayvengers, la parodie du blockbuster super-héroïque de Marvel. Il tenait le rôle de l’Impétueux Thor et se faisait baiser par le super-vilain Phallos (Damian Drago), puis gang-banguer par le Roi T’Ball du Wakanda (Max Konnor) et le Héros Américain (Dominic Pacifico)… 🙂

– Photos : PeterFever

On ignorait qu’il était aussi chanteur pop…

Avant de se lancer dans le porno il y a trois ans, le musculeux Américain avait déjà sorti en 2009 deux singles sous le nom de Joel Evan : I’ll Keep Smiling et Storm. Dans le clip de ce dernier, il apparaissait en beau mâle encuiré version Chippendale !

En 2012, cette fois-ci sous le sous le nom qu’on lui connaît, il a sorti l’album Shout Out To The Lonely, assorti d’un single éponyme. Dans le clip, il démontrait qu’un homme affichant les codes sociaux de la virilité pouvait aussi avoir en lui une part de féminité…

Le porno l’a libéré ! Non seulement Sir JET assume sa part féminine mais, surtout, il n’a plus aucune honte à proclamer être 100% passif. À la fois titre de l’album à venir et du single, Empowered Bottom puise dans sa fierté d’être lui-même. Dans la vidéo il apparaît en « princesse » – nue sur talons hauts ! – ainsi qu’en plusieurs icônes de la pop. Celles qui ont joué de leur androgynie : David « Ziggy Stardust » Bowie, Freddie « I Want To Break Free » Mercury, Prince « Get Off » Roger Nelson , Boy « Do you really Want To Hurt Me » George… et Pete Burns période crinière rouge ?

Une vraie « POP PORN STAR » ! La pochette de l’album est également top !