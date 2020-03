Allen King officialise son histoire d’amour avec Brent Everett !

Tous les followers de l’iconique Canadien Brent Everett et ceux de la super porn star espagnole Allen King le savaient déjà depuis le 1er mars. Ces deux-là s’aiment !

Lors d’une interview accordée à Shangay, Allen King officialise leur relation en donnant quelques détails :

Lui et Brent s’étaient rencontrés la première fois il y a six ans lors d’un show porno en Allemagne. Le Canadien était alors en couple. Ils se sont revus cette année à l’occasion d’un tournage au Mexique. Ils ont immédiatement ressenti quelque chose de particulier : l’amour. Après le tournage, Allen devait faire un show en Colombie avec la porn star Andrea Suárez. Il a proposé à Brent de les accompagner. Celui-ci a dit « oui ! » et a même fait partie du show !

Allen reconnaît qu’il y a eu des tensions au début. Ils se sont même séparés, sans se parler pendant quelques jours. Mais heureusement tout s’est arrangé. Quant on commence une relation amoureuse, on peut blesser l’autre sans le vouloir car on ne le connaît pas encore très bien.

Les deux amoureux doivent toutefois faire avec l’éloignement géographique et le coronavirus. Alors que les frontières se ferment, il est difficile d’être auprès de l’autre : Allen vit en Espagne et Brent vit aux Îles Turques-et-Caïques dans les Caraïbes. Mais Allen est optimiste : « Dès que le coronavirus est vaincu, il vient en Espagne pour quelques semaines ou je vais chez lui aux Îles Turques-et-Caïques… Bien que je déteste les relations à longue distance, je pense que là, ça vaut la peine d’essayer. »

C’est que Brent possède les qualités qui font absolument craquer l’Espagnol qui n’est que louanges : « Il est spécial », « Il n’est pas arrogant », « Il est très cultivé », « Il a un très bon cœur », « Il peut être calme ou fou »… « Un vrai petit lutin ! »

Se lover à l’autre, faire l’amour, est ce qu’ils désirent le plus. Quand le COVID-19 sera vaincu, ils pourront enfin se retrouver !!!…

– Photo : Brent Everett