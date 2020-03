Pour notre plaisir, des hommes qui y vont toujours à fond dans les nouveautés de la semaine sur PinkX (31 mars – 5 avril)

Les nouveautés de la semaine sur PinkX :

Mardi 31 mars à minuit : Roman Tik French Pornstar (CrunchBoy)

Roman Tik aime se faire baiser tout autant que baiser. Et ils se donne toujours à fond ! Cinq duos.

Le pinkplus : Roman Tik ! Qu’est-ce qu’il s’en prend des grosse queues brutales !!!

Fabien propose à son pote Roman Tik de se faire prendre par les 23 cm du tatoué daddy Gianni Maggio. La différence d’âge comme le trèèèèèèès gros pénis ne font pas peur au Français…

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

Agost, un new cumer chez CrunchBoy, se fait caster en mode flipflop par Roman Tik !

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

De passage à Paris, le tatoué daddy Tom Hamon se voit proposer par Fabien d’aller dans une chambre d’hôtel pour y trouer Roman Tik…

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

Le Colombien Bastian Tatoo flipflope avec Roman Tik au sauna !

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

RDV dans les chiottes d’un bar avec glory hole. Max Rois va marteau-pilonmer le cul de RomanTik !

– Photos : Roman Tik French Pornstar / CrunchBoy

Vendredi 3 avril à minuit : Markus Kage : First Time (Masqulin)

Markus Kage est une vrai baraque, toujours puissant, parfois barbu et poilu, parfois barbe courte et torse rasé. Hetéro, il découvre tout le plaisir qu’il y a à copuler avec un ou plusieurs autres hommes. Deux trios et deux duos.

Le pinkplus : Markus Kage ! Un fantasme vivant !!! La double pénétration du regretté Jay Dymel. Igor Romani est un passif parfaitement réceptif au super viril Ryan Bones !

Boxeur, Markus Kage a un besoin urgent d’argent. Son entraîneur lui propose de mater deux mecs, Jay Dymel et Ryan Stone. Ceux-ci veulent baiser pendant qu’un homme les mate. Markus donne son accord…

– Photos : Markus Kage : First Time / Masqulin

Jay Dymel et Ryan Stone rappellent Markus Kage dans l’espoir d’une deuxième partie plus impliquante. L’hétéro dit « OK », ce qui donnera lieu – entre autres – à la double-pénétration de Jay !

– Photos : Markus Kage : First Time / Masqulin

Markus Kage croise dans la rue son pote Ryan Bones, un hétéro hyper viril qui est lui dans le porno gay depuis deux ans. Ils discutent et décident de faire un tour dans un sex-shop. Le vendeur Igor Romani est très craquant. Ryan flaire la belle bouche et le bon cul à limer…

– Photos : Markus Kage : First Time / Masqulin

Cependant, Markus Kage est descendu dans le sex-shop et y trouve Alex Mecum, yeux bandés et cul offert. Dés lors qu’il s’agit de tirer son coup, un hétéro ne dit jamais non à un trou à dispo !

– Photos : Markus Kage : First Time / Masqulin

Samedi 4 avril à minuit : Raw Passion (Sauvage-Staxus)

Pour le plaisir, sept jeunes Tchèques, beaux culs, belles bites, jolis minois ! Quatre duos.

Le pinkplus : Tyler Ross jouit dans la bouche de Rick Palmer et récupèrera le sperme sur le menton et dans le cou avec une banane que Rick mangera ! Trop top !!! 🙂

Allongé sur le lit, Jacob Dolce regarde des photos sensuelles de Tyler Ross alors que ce dernier est à côté de lui, endormi. Lorsque Tyler se réveille, les deux minets se touchent, s’embrassent et baisent…

– Photos : Raw Passion / Sauvage-Staxus

Qui aurait deviné qu’Ayro Ventura apprenait à jouer du piano ? Heureusement pour nos oreilles, Peter Polloc l’arrête et commence par le pomper !…

– Photos : Raw Passion / Sauvage-Staxus

Tyler Ross et Rick Palmer ne peuvent résister à leur attirance lorsqu’ils se partagent une banane…

– Photos : Raw Passion / Sauvage-Staxus

Lior Hod et Rob Bisset se rencontrent à Pâques. C’est sûr que le blond lapin va beaucoup rebondir sur la bite de Lior !

– Photos : Raw Passion / Sauvage-Staxus

Dimanche 5 avril à minuit : Daddyland (CockyBoys)

Austin Wolf dirige un casting de mecs chauds bouillants. Quatre duos.

Le pinkplus : Austin Wolf est un actif vraiment top. Chris Loan est un amant merveilleusement attentionné envers Cole Claire… et le duo Max Adonis/Wesley Woods est excellentissime.

En pleine forêt, Austin Wolf soumet à sa puissance virile Nico Leon !

Photos : Daddyland / CockyBoys

Chris Loan fait gémir de plaisi Cole Claire au trou bien étiré !

Photos : Daddyland / CockyBoys

Carter Dane est fasciné par la grosse bite de Sean Zevran…

Photos : Daddyland / CockyBoys

Dans un bain moussant, sous la douche, au pieu, Max Adonis et Wesley Woods sont très attirés l’un par l’autre…

Photos : Daddyland / CockyBoys

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.