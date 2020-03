Triste nouvelle. La porn star française Xavier Sibley pleure un de ses amis de la scène fetish britannique, l’Espagnol Kan Rojas, alias Pup Criss…

La communauté Cuir et Fetish espagnole n’a pas manqué de présenter ses condoléances :

Né il y a 30 ans dans les îles Canaries, maquilleur professionnel, Kan Rojas s’était installé à Londres en 2017. Gagnant en popularité sur les réseaux sociaux, il avait été l’hôte des soirées « London Pup Club » au Bloc South. Et c’est habillé par les magasins londoniens SM qu’il avait concouru sur sa terre natale au titre de Mister Puppy Gran Canaria 2018. Titre qu’il avait gagné. Kan Rojas s’était également lancé dans le porno, travaillant entre autres pour Eurocreme, PigBoyRuben et CrunchBoy.

L’industrie du X n’a mis en valeur que son fétichisme pour les survêts Adidas. Il n’y a aucun film comme Skuff : Dog House à son actif. C’est pourtant son fétichisme « puppy » qui fut déterminant dans sa notoriété sur la scène gay londonienne. Interviewé par MainlyMale en novembre 2018, il expliquait ainsi l’origine de sa fascination « puppy » :

« J’étais à la Gay Pride de Maspalomas, avec mes amis. Nous nous amusions, nous dansions, nous apprécions la musique quand juste devant nous, nous avons croisé un groupe de six garçons – quatre d’entre eux portaient des masques « puppy ». Il y avait là quelque chose de spécial. Cela semblait si différent et excitant. J’ai instantanément bandé dur. Un des puppies s’est approché de moi et m’a dit qu’il me verrait après. Nous nous sommes revus, sommes allés à son appartement et nous avons baisé comme des bêtes.

Je suis sexuellement dominant, mais en même temps je suis une personne très affectueuse et joueuse. Le jeu de rôle « puppy » mélange tout cela, le contrôle et la soumission se font avec respect et affection. »

Quel adorable « puppy » !

– Photos : Kan Rojas par Joaquin Bielsa

Kan Rojas pouvait ajouter au port du masque des maquillages qui témoignaient de son savoir-faire en la matière…

Photos : kan Rojas et MDZmanagement,

RIP. Au moment où s’écrivent ces lignes, la cause de son décès n’a toujours pas été communiquée.