Trenton Ducati : « Nous pouvons sauver le monde en restant à la maison et en nous branlant ! »

Si seulement il s’agissait d’un poisson d’avril ! Mais non, le coronavirus change le monde, y compris nos vies sexuelles ! Super porn star américaine, Trenton Ducati a accepté d’être l’un des porte-voix de l’association californienne Desert AIDS Project (DAP). L’objectif est non seulement de lutter contre « la stigmatisation sexuelle à l’ère de COVID-19 », mais aussi de prodiguer conseils et recommandations.

D’un passé chaotique dont il s’est sorti (relire son Summer of Porn Stars), Trenton Ducati est devenu un homme engagé. Soucieux de préserver la communauté gay des dangers de la drogue, il a fondé la fondation #KillMeth. Inquiet de constater que des collègues et amis porn stars souffrent de dépression, il a lancé le programme Next Steps. En s’associant cette fois-ci avec DAP, il apporte son expertise pour élaborer et/ou conforter messages et plaquettes d’informations. En voici une première :

Contacté par XBIZ, Trenton Ducati exhorte à un confinement qui soit le plus agréable possible grâce au porno : « Frères et sœurs de l’industrie du X, veuillez encourager vos fans à rester à la maison et à regarder du porno. Pensons juste ! Nous pouvons sauver le monde en restant à la maison et en nous branlant ! ». Exhortation qu’il assène également dans cette vidéo faite chez lui :