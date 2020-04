À la force du sexe, l’impossible et l’extraordinaire sont réalité cette semaine sur PinkX (7 – 12 avril)

Les films à ne pas manquer cette semaine sur PinkX :

Mardi 7 avril à minuit : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales (NakedSword)

Une température extérieure qui chute brutalement, une angoisse qui vous prend à la gorge et un amant qui s’avère tout autre que celui auquel vous vous attendiez…

Le pinkplus : Extrêmement bien conçu ! La réalisatrice mr Pam assistée au scénario par Leo Forte frappe très fort avec ce porno surnaturel, voire horrifique, hors du commun. Les scènes, qui jouent à fond sur les contrastes physiques et socio-culturels des personnages, s’honorent en plus de la présence du fascinant et spectaculaire FTM Viktor Belmont . Son duo avec Justin Brody, l’un des plus beaux mâles du X gay US, perturbe salutairement les certitudes. Quant à la scène entre Casey Jacks et Ruckus, elle est d’autant plus bouleversante que Casey s’est donné la mort quelques mois après la sortie du film. Il avait 29 ans…

Terrifié à l’idée de vieillir, le go-go dancer Gabriel Alonzo invoque une divinité diabolique (Jonah Fontana) pour lui offrir son âme en échange de la jeunesse éternelle. Le démon – qui est top canon dans le genre viril et barbu – accepte, la pénétration anale et les éjaculations valant signature du pacte. Mais Gabriel découvrira que le prix à payer est toujours plus élevé quand on pactise avec des forces démoniaques…

Alors qu’il se recueille sur une tombe, Justin Brody découvre des artefacts ésotériques. Il a à peine le temps de s’en inquiéter qu’il est agressé par un homme tatoué (Viktor Belmont) et qu’il perd connaissance. Quand il se réveille, c’est pour se retrouver dans une pièce sombre sous l’emprise sexuelle de cet homme qu’il ne connaît pas… et qui s’avère avoir un clitoris et un vagin au lieu d’un pénis et des testicules. Fasciné, Justin ne débande pas et pénètre son partenaire jusqu’à l’éclabousser de foutre et retomber dans les pommes. À son réveil, il se retrouve au cimetière, ne sachant pas s’il a rêvé ou s’il a traversé les dimensions pour frayer avec une entité de l’outre-monde…

Casey Jacks, un bel homme BCBG, prépare un dîner romantique pour son amoureux, un certain Ruckus dont le style rock alternative fait dire que l’amour est effectivement une force capable de déjouer tous les a priori. La soirée ne se passe toutefois pas comme prévue. Les heures passent, et Ruckus n’est toujours pas là. Casey est déçu. Il se pose des questions quand arrive son amoureux. Celui-ci s’excuse. Un grave accident de la circulation a bloqué la circulation. Mais cela lui a donné le temps de réfléchir sur eux deux. Il se met alors à genoux et lui fait une demande en mariage. Casey dit « oui » et les deux hommes se retrouvent dans la chambre pour se livrer à des ébats torrides. Le matin, au réveil, Casey se découvre seul dans le lit, seul dans l’appartement. Il apprendra aux infos que Ruckus n’avait pas pu être en chair en os cette nuit-là car il était mort, victime d’un « grave accident de la circulation ».

Dragué par Leo Luckett, un joli blond aux yeux bleus, l’Afro-américain Phoenix Fellington accepte de monter sur son yacht. Phoenix n’est toutefois pas sans savoir que Leo a un boyfriend. Mais le blond lui fait comprendre que c’est de l’histoire ancienne et que c’est lui sa priorité. En confiance, Phoenix délivre toute sa puissance de queue pour faire de leur première fois un moment inoubliable. Toutefois, le temps de gâte, la mer se déchaîne et Leo n’est pas le gentil et doux garçon qu’il semble être…

Vendredi 10 avril à minuit : Zack & Jack Make A Porno (Falcon Studios)

Lorsque Jack (Wesley Woods) quitte son emploi le même jour où son colocataire Zack (Woody Fox) est mis à pied, les deux réalisent qu’ils doivent au plus vite gagner de l’argent. Après avoir réfléchi sur de nouvelles carrières presque impossibles à concrétiser, ils décident de tourner un film porno. Ils rameutent leurs copains les plus sexy et ça tourne ! Cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Hum… Quel casting ! Que du bon ! La prestation de Wesley Woods dans ce film lui a valu de gagner par deux fois le prix du meilleur acteur : aux GayVN Awards 2019 puis aux Grabbys 2019 !!!

Lorsque JJ Knight se présente sur le plateau pour tourner la première scène, il a besoin d’un moment pour se durcir la bite. Jack (Wesley Woods) intervient pour donner un coup de main. Mais JJ a besoin de plus qu’une simple branlette…

Zack (Woody Fox) se retrouve seul sur le plateau avec Alam Wernik. Celui-ci est un blond pulpeux dont le corps lisse invite à le traiter comme une poupée gonflable qui dit toujours « oui« …

En voiture, Jack (Wesley Woods) et Alam Wernik vont chercher de la nourriture. Sur le parking d’un fast food, ils commencent par s’empiffrer de la queue de l’autre. Il n’y a pas mieux qu’une bite en apéritif ! 😉

Pierce Paris et le caméraman Quin Quire s’éloignent du reste du casting et de l’équipe technique pour se retrouver à l’arrière d’un van. Le très gros sexe de Pierce va faire fureur dans les entrailles de Quin !

Lorsque le modèle québécois Skyy Knox quitte le plateau suite à une dispute, Zack (Woody Fox) fait vraiment tout pour le consoler…

Samedi 11 avril à minuit : Anal Anonyme (HPG)

Ces jeunes Français nous parlent de leur sexualité, des plans cul qu’ils ont déjà concrétisés, de leurs records de mecs en une soirée. Bien excités, ils vont passer à l’action sans capote ! Une partouze, un trio et un duo.

Le pinkplus : Les interviews amorcent une intensité sexuelle ! Les mecs bandent tous dur !!! Un très bon film amateur signé HPG !!!

Un plan pipe à trois avec cagoule qui bascule en sodo sans cagoule : pompé par Marvin Miko, Maxence Angel est troué par le beau minet aux cheveux longs, Germain !

Confessions très intimes entre Philippe et le blond tatoué Wiked…

Partouze avec Wiked, Philippe, Germain, Maxence Angel et Marvin Miko !

Dimanche 12 avril à minuit : Bare : Boyfriends and Fuck Buddies (NakedSword)

Pas d’histoire. Pas de préservatif. Juste du sexe… Quatre duos.

Le pinkplus : Jason Vario est un vrai fantasme vivant. Dans le genre grand, musclé, tatoué, très bien monté, il fait naître des fantasmes de soumission totale. Heureux Devin Franco de sentir sa virilité cogner au plus profond de lui. On en est jaloux ! 😉 Autre bête de sexe hyper virile, Ricky Larkin ! Il faut le voir dépiauter le minet Zander Lane ! Vrai couple, Brian Bonds et Mason Lear avaient suscité un buzz mondial en juillet 2018. Recouverts de sueur et de sperme par les huit mecs qui venaient de les gang-banguer dans une scène, ils annonçaient leur mariage ! Autre vrai couple de porn stars à avoir fait l’actualité, Ryan Stone et Jay Dymel. Mais la raison en fut tragique : le décès de Jay en juin 2019 et la profonde tristesse de Ryan.

Jason Vario d’une tendresse brutale envers Devin Franco !

le blond Bian Bonds et le brun Mason Lear commencent par empoter des plantes. C’est bien. Mais ce qu’ils préfèrent, c’est exhiber sans complexe leur amour !!!

Ricky Larkin se régale de la chair délicate et tendre de Zander Lane…

Complice dans le vice, Ryan Stone et Jay Dymel le prouvent : Ryan se met un cockring avec anneaux sur la queue pour ramoner le super beau cul de Jay. Ça déchire !!!

