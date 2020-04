« En temps normal, vous auriez pu voter dès aujourd’hui pour que vos favoris remportent les très convoités Prowler Awards. En raison de la crise actuelle de COVID-19 et du report de notre événement, nous avons décidé qu’il serait juste que le public qui a pris le temps de soumettre des candidats à nomination puissent voir les résultats le jour qui était initialement prévu ! Dès qu’une nouvelle date pour les Prowler Awards sera publiée, le vote commencera et nous vous promettons que vous aurez tout le temps de voter ! Félicitations à tous ceux qui ont été nommés.”

Par un communiqué de presse du 2 avril, les organisateurs de ces Oscars du X gay qui ont lieu annuellement en Angleterre, à Londres, ont confirmé la mauvaise nouvelle qu’ils avaient annoncée trois jours plus tôt. Prévue pour la nuit du 4 juin, la cérémonie est reportée à une date conditionnée à la fin de l’épidémie de coronavirus. Comme Sister Roma, qui devait être l’hôte prestige de la soirée, nous espérons qu’on vienne au plus vite à bout de ce virus qui sinistre nos vies !

