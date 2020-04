Arad Winwin et Alam Wernik : Amis ou boyfriends ?

« Êtes-vous en couple ? », « Alam est-il ton mec ? », « Amis ou boyfriends ? »… En postant sur Instagram la photo ci-dessous en plein confinement, Arad Winwin interpelle un flot continu de fans…

Alors que « la distanciation sociale » s’impose en Californie à cause du COVID-19, les deux porn stars font-elles preuves d’intrépidité ? Invitent-elle à mater l’une de leurs sex-tapes tournées bien avant l’épidémie et dont cette photo serait issue ? Ou faut-il voir le témoignage de leur couple bien confiné à la maison ? C’est la troisième option que l’immense majorité de fans espèrent. Mais aucune réponse officielle. Alam a juste posté il y a quelques jours sur Instagram une autre photo des deux ensemble avec un commentaire qui, là encore, pousse les fans à vouloir connaître la nature exacte de leur relation. Amis ou boyfriends ?

On sait que les deux hommes s’apprécient. Dans les questions/réponses postées le 23 août 2019 par TheSword, l’Iranien affirmait qu’Alam était son partenaire de scène le plus hot. Leur première scène fut un duo dans The Chosen Few, une réalisation de mr Pam pour NakedSword.

Arad ajoutait qu’Alam était celui qu’il suivait le plus sur les réseaux sociaux et il citait l’Argentine comme l’un des pays où les hommes sont les plus hot. Certes Brésilien, Alam a grandi en Argentine. Arad précisait toutefois que s’il se retrouvait sur une île déserte, il souhaiterait avoir pour compagnon Topher DiMaggio. Un live-show qui a eu lieu le 22 novembre dernier démontrait qu’Arad restait un ami – voire plus ? – de la super porn star déchue.

Questionné pareillement par TheSword deux-trois mois plus tard, Alam répondait qu’Arad était non seulement son partenaire de scène le plus hot mais également celui dont leurs scènes le font toujours bander. La nourriture préférée du blond pulpeux est comme par hasard perse (ou dit autrement « iranienne »). Et la région du monde où il y a selon lui les mecs les plus hot, c’est le Moyen-Orient. OKAYYYYYYYY ! 🙂 Alam a vraiment Arad dans la peau !!! 🙂 Alors, amis ou boyfriends ? À suivre…