Send an email

PinkX et Pinkflix pour 1 euro seulement pendant un mois avec l’offre BLOCUS !

Avec ce confinement dont on espère la fin prochaine, PinkX ne vous oublie pas. Nous savons que le porno est un service essentiel, d’autant plus quand rencontrer l’autre est compliqué, voire impossible.

Rendre ce service gratuit pendant cette période inédite ? Nous y avons pensé. Mais parce que nous nous adressons à un public adulte et que nous sommes liés contractuellement à plusieurs distributeurs, nous avons opté pour une offre découverte d’un mois au prix modique de 1 euro. Elle permet à ceux qui ne sont pas actuellement abonnés d’accéder au streaming de PinkX la chaîne ainsi qu’à la VOD sur Pinkflix. Comment procéder ? C’est simple. Il suffit juste de suivre les étapes…

Allez sur le site https://www.pinkx.eu/ puis cliquez sur JE M’ABONNE.

Pour créer votre compte, remplissez votre adresse mail, votre mot de passe – à confirmer ! -, puis cochez ou non la possibilité de recevoir notre newsletter ou ceux de nos partenaires.

Lorsque vous choisissez votre offre, clavez BLOCUS directement dans la case CODE PROMO, cliquez sur OK puis sur JE DEVIENS MEMBRE. Il ne vous en coutera que 1 euro pour visionner en illimité PinkX la chaîne et Pinkflix pendant un mois.

Prenez soin de vous et profitez de cette offre découverte !!!

Photo de mise en avant de l’offre BLOCUS : Woody Fox et Alam Wernik dans Zak et Jack Make A Porno, une super production Falcon Studios diffusée à partir du Vendredi 10 avril à minuit sur PinkX, et encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne.