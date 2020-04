Liam Riley : « Il est plus important que jamais de nous unir en tant que société et d’aider ceux qui en ont besoin. »

Liam Riley a du cœur. Le CockyBoy – et égérie de la marque de sex-toys Fleshjack ! – vient d’annoncer qu’il reversera à Cult for Good Project 100% de ses royalties sur la vente de son modèle Fleshjack au cours du mois d’avril. Récemment lancée, l’association Cult for Good Project a pour but de fournir aux SDF touchés par la pandémie de COVID-19 des tests de dépistage du coronavirus ainsi que des biens essentiels.

Interrogé par AVN, Liam Riley explique ainsi sa motivation : « Dans ma vie, j’ai eu la chance d’avoir été aidé par de nombreuses personnes formidables. Maintenant, c’est à mon tour d’aider. Il est plus important que jamais de nous unir en tant que société et d’aider ceux qui en ont besoin. C’est pourquoi j’ai décidé de contacter Fleshjack pour m’aider à atteindre cet objectif. En 2017, nous avions œuvré pareillement en faisant don de mes royalties suite à l’ouragan Harvey, et j’ai pensé que c’était occasion parfaite de récidiver. J’ai vu de nombreuses personnes dans le porno qui utilisent leur influence pour aider ceux qui sont dans le besoin… Inspirés par Cult for Good Project et avec le soutien de l’équipe Fleshjack, nous avons pu nous aussi le faire. Je suis heureux de ma contribution, même si elle est minime. Nous, le peuple, avons en ce moment le pouvoir de faire de l’avenir un monde meilleur. »