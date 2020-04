Ça déchire grave toute cette semaine sur PinkX ! (14 – 19 avril)

Les films à ne pas manquer cette semaine sur PinkX :

Mardi 14 avril à minuit : Blind Hookups & Other Fantaisies (CockyBoys)

Quand le fantasme se fait réalité… Quatre duos.

Le pinkplus : Cockyboys en mode 50 nuances de grey et Histoire D’O. Les mecs sont en effet sexy et baignent dans une ambiance de domination soft très bandante ! Carter Dane et Alex Mecum se sont d’ailleurs tellement plus pendant leur scène qu’ils sont tombés amoureux et forment officiellement un couple depuis juin 2017.

Taylor Reign est dans une chambre les yeux bandés, assis en jock-strap sur une chaise, les mains ligotées. Josh Moore rentre, le mate, se déshabille, se rapproche de Taylor, bascule sa tête en arrière, lui lèche les lèvres et descend ses mains sur ses tétons…

– Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Alex Mecum et Carter Dane sont sur leur canapé en ce jour un peu gris. Que pourraient-ils faire ? Carter demande à Alex quel est son fantasme. Alex lui répond qu’il rêverait d’être attaché dos à un arbre et qu’un inconnu le touche, l’embrasse…

– Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Frankie V. rentre chez lui, il croise Alexander King, un mec canon avec qui il échange des regards. Très vite ce mec est dans sa chambre…

– Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Rencontre sportive pour Colby Keller et Jeremy Spreadums. Ils passent un moment sous la douche avant de repartir en extérieur, face à la piscine…

– Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Vendredi 17 avril à minuit : Tahar et ses potes (Citebeur)

Tahar est un baiseur-né? Il aime les culs, tous les culs : rebeux, cefrans, blacks. Cinq duos.

Le pinkplus : retour au source chez Citebeur avec Tahar. Un excellent niqueur, dont les premières incursions dans le porno gay remontent à 2002. C’était dans Cours Privés de Cadinot où il avait alors le pseudo de Mathaï Toahotu. (Film à voir en illimité sur Pinkflix !) Il a continué de tourner épisodiquement, sous le même alias ou d’autres. Il fut notamment Sofiane dans Hot Cast, la télé-réalité de Citebeur diffusée sur Pink TV en 2005.

En regardant pendant des années tous ces mecs passifs gémir de plaisir sous les coups puissants de sa grosse bite noire, le 100 % actif Blackman se posait des questions : « C’est comment être passif ?! » Il n’avait jamais sucé , encore moins donné son cul. Sa fierté de lascar ne lui permettait pas. En tout cas, pas avec le premier venu. Mais Tahar, son pote rebeu gay, il le connaissait depuis des années. Entre les deux gars, il y avait toujours une complicité. Si Blackman doit tester une grosse queue un jour, ce sera celle de Tahar…

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

Quand un céfran passif rencontre un rebeu actif pour un plan cul, forcement ça marche à tous les coups. Kevin adore les rebeus actifs ! Il kiffe leur coté domi, leur grosse bites circoncise. Aujourd’hui il sera bien servi par Tahar. Attention ! La romance n’est pas de rigueur. Les deux mecs se donnent rendez-vous dans un lieu délabré de leur cité et se livrent à une baise déchirante. La grosse bite de Tahar n’a pas de pitié pour le petit cul imberbe du céfran. Mais Kevin aime ça. Ces coups puissants, profonds et si durs lui procurent une jouissance prostatique si intense qu’il n’a qu’une envie : que ça ne s’arrête jamais.

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

De temps en temps OKLM a besoin de sensations fortes. Se faire dominer par un rebeu TBM, c’est son kiff à lui. Prendre des claques, crachats, se faire biffler et avoir le gosier et le cul limés de façon sauvage., c’est tout ce qu’il aime. Aujourd’hui il sera bien servi. Le rebeu marocain Tahar est en place et il a trop envie de démolir un petit cul blanc. Les deux gars se lâchent dans un plan cul fusionnel et explosif, pour le plus grand plaisir du céfran qui vient de réaliser son plus grand fantasme sexuel.

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

Quand un beur gay marocain kiffe un rebeu gay algérien, c’est la fête ! La grève des transports n’a pas empêché Samy Lahkdar et Tahar de se retrouver pour un plan cul et une branle entre potes. Entre eux-deux, la mécanique d’amour marche à fond. Chopé par Tahar, le rebeu algérien suce en gorge profonde sa grosse bite. Tahar lui lèche la rondelle et prépare le petit cul aux coups puissants de sa grosse bite circoncise !

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

Obsédé par l’idée de faire un plan cul avec de beaux mecs arabes montés virils, Vlad se rend au cœur d’une cité sensible du 93. Il donne rdv à Tahar. Au top de sa forme, Tahar sort sa grosse bite et force le passif à la sucer en fond de gorge. Très vite le rebeu se rend compte qu’il a à dispo à un bon passif capable d’encaisser ses saillies les plus brutales…

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

Samedi 18 avril à minuit : 10 Feet Of Raw Meat (Cockyboys)

Il n’y a rien de tel qu’un étalon à grosse bite qui baise sans capote ! Quatre duos.

Le pinkplus : Une réalisation toujours aussi soignée de CockyBoys pour un porno puissamment fantasmatique.

Le mastoc et TBM Max Konnor impose à fond son droit d’usage sur le cul de Taylor Reign !

– Photos : 10 Feet Of Raw Meat / Cockyboys

Calvin Banks ne peut résister à la bite énorme de Cade Maddox qui est venu le rejoindre sous la douche…

– Photos : 10 Feet Of Raw Meat / Cockyboys

Le viril Alex Mecum fait gémir le minet Cole Claire en pénétrant de sa fougue son trou serré.

– Photos : 10 Feet Of Raw Meat / Cockyboys

Ben Masters a trouvé son binôme en la personne du tatoué Clark Davis.

– Photos : 10 Feet Of Raw Meat / Cockyboys

Dimanche 19 avril à minuit : Yard (UKHotJocks)

Huit jeunes compétiteurs sexuels en bottes et jock-straps s’affrontent. Quatre duos.

Le pinkplus : Les mecs oublient la caméra pour nous offrir des performances sexuelles de haut vol ! Difficile de retarder ses éjaculations multiples ! 🙂

Dmitry Osten soumis à Tyler Underwood !

– Photos : Yard – UKHotJocks

Andro Maas à fond dans Rico Fatale !

– Photos : Yard – UKHotJocks

Les ardeurs de Dmitry Osten galvanisés par le cul de rugbyman de Lee Paris…

– Photos : Yard – UKHotJocks

Gabriel Phoenix prêt à combler l’envie de grosse queue de Koby Lewis !

– Photos : Yard – UKHotJocks

