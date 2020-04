Il y a les meetings Skype et… les sex-clubs connectés!

Déjà 1 mois sans drague, sans sexe pour tout le monde. Les applis de drague font grise mine même si, d’après une enquête, près de 30% des gens interrogés continuent de draguer (pas top) plus de discothèques et les noctambules se désespèrent. Plus de sorties, de musique et de jeux dan la back-room. Plus rien ? non ! Connaissez-vous Jamie HP ?

Ce petit malin à créé les soirées virtuelles, tout simplement des visioconférences auxquelles ses abonnés peuvent se connecter et participer dans le plus simple appareil (ce ne sont pas vraiment des thés dansants!). Tout le monde à poil, le DJ qui fait l’ambiance et même quelques Gogos strip-teasers pros pour débrider les plus timides.

Là ou le club accueille moins de 1000 personnes de par la taille, la partie virtuelle à eu un succès fou avec plus de 3000 queutards débordant de testostérone et près a jouer le jeu. Énorme carton donc pour l’organisateur qui ne va pas en rester là, on s’en doute.

Tout ça à commencé gratuitement, un peu en gag mais, avec le succès, les soirées planifiées sont devenues payantes ne serait ce que pour couvrir les frais de mise en place et d’organisation.

On arrête définitivement pas le progrès !!