À bientôt 41 ans, Dolf Dietrich montre comment il conserve la puissance sexuelle de ses 20/30 ans ! Ça fait mal…

Vieillir est un processus naturel qu’on rejette pour toutes les raisons qu’on connaît : culte de la jeunesse, de la compétitivité, de la performance… Face à l’irréversible décrépitude, certains plus que d’autres luttent. Alors que vers les 40 ans les hommes produisent de moins en moins de testostérone et que cela amoindrit leur force musculaire, la puissance de leurs érections ainsi que leur libido, la porn star US Dolf Dietrich, 41 ans, a consulté. Son médecin lui a recommandé un traitement : de la testostérone injectée dans l’un des muscles fessiers en veillant à ce qu’il n’y ait aucune bulle d’air dans la seringue et en s’assurant de règles strictes d’hygiène.

Ouille. Il faut donc passer par là pour garder la vigueur de ses 20/30 ans ?! Si nous nous y sentons obligés, nous savons ce qu’il nous reste à faire. Mais d’abord, consultons notre médecin…

Dolf Dietrich, un daddy toujours performant, en premier lieu pour son chéri, la porn star Hugh Hunter…

– Photos : Manly, PrideStudios et Hugh Hunter