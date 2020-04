Passionnément nôtre ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 18 avril à minuit : Passions estivales (FrenchTwinks)

L’été à Nice est propice aux rencontres et quand la chaleur s’en mêle, les minets surexcités s’en donnent à corps perdu ! Quatre duos.

Le manplus : Nice et et ses environs ont trouvé dans les FrenchTwinks ses meilleurs ambassadeurs. Paul Delay sait aussi bien jouer la comédie qu’il est totalement désinhibé dans la baise. Cette combinaison des deux ainsi que son physique l’ont par la suite propulsé au sommet du X gay européen ! Alexis Tivoli est lui aussi devenu depuis l’une des porn stars françaises les plus renommées en Europe, preuve en est ses 10 nominations aux Prowler Awards 2020. Passions Estivales est aussi le film de deux premières fois : première apparition du très joli Gabriel Lambert et première sodo en mode passif pour Enzo Lemercier.

Alors qu’ils pique-niquent à la campagne en amoureux, Abel Lacourt et Gabriel Lambert pensent faire l’amour en toute quiétude. Le problème, c’est que le soleil tape trop dur. Alors ils rentrent chez eux pour baiser intensément, passionnément…

Paul Delay et Alexis Tivoli, nos deux jeunes tourtereaux parisiens, s’offrent un week-end à Nice. Après une belle balade – la ville s’y prête ! -, ils se sautent dessus à peine rentrés à l’hôtel, le cul de Paul se retrouvant au final double-pénétré par la bite d’Alexis et un gode !

Après un bain de mer où ils se sont bien amusés, tout nus , Gabriel Lambert et Enzo Lemercier regagnent leur chambre pour réaliser les fantasmes qu’ils ont nourris tout l’après-midi…

Par une belle soirée d’été, les très complices Enzo Lemercier et Gabriel Lambert se caressent cuisses et entre-jambes sous la table d’un café. Romantiques, ils affirment leur amour en s’embrassant en public. Excités, ils se hâtent de rentrer à l’appart pour pouvoir laisser libre cours à leurs désirs. Gabriel saura entendre Enzo, partagé entre son appréhension et son envie d’être passif…

Dimanche 19 avril à minuit : Spunk-Soaked Fuckers (Bare-Staxus)

Nous savons bien que tous les mecs de chez staxus ont une libido d’enfer. Il n’est pas surprenant que dès qu’on les met dans la même pièce, ils baisent ! Un trio et trois duos.

Le manplus : La double pénétration de Peter Polloc par Beno Eker et Jake Stark ! Quant à Tyler Ross, il est irrésistible dans le genre Tchèque athlétique et exhib’ !!!

Après avoir fait connaissance, l’athlétique Tyler Ross et le minet tatoué Beno Eker laissent exprimer la chimie sexuelle de leur corps ! Et c’est le plus grand des deux, Tyler, qui se fait chevaucher en beauté !

Beno Eker et Jake Stark confessent qu’ils adorent les trios. Peter Polloc ne rêve que de se prendre un maximum de queues dans le cul. Les trois-là étaient faits pour se rencontrer ! Avec en bonus pour Peter, deux bites en même temps dans son petit trou si souple et endurant !

Tout est déjà délicieux chez Jacob Dolce. Mais quand Lior Hod lui met des Haribos sur le ventre puis sur le dos, cela donne à la bite et au cul du doux minet un irrésistible goût de friandise…

Tyler Ross et Joel Tamir adorent essayer de nouveaux sous-vêtements sexy devant le miroir. Bien sûr, ils se matent et commencent à s’embrasser, se caresser, se lécher…

