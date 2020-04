Quand on n’a pour envie « queue » ça, c’est cette semaine sur PinkX ! (21 – 26 avril)

Send an email

Les films à ne pas manquer cette semaine sur PinkX :

Mardi 21 avril à minuit : Hole Belongs To Daddy (ButchDixon)

Qu’ils baisent sur un toit, dans un bureau, dans des chiottes ou dans un appart de luxe, les culs sont bombés et poilus, les bites massives et juteuses ! Quatre duos.

Le pinkplus : Excellente compilation de scènes sorties il y a une dizaine d’années. Une occasion de revoir certains des muscle bears du X gay britannique de l’époque, comme le Brésilien Carlo Cox et et Belge Axel Ryder. Quatre duos.

Carlo Cox et Ray Stone travaillent sur le toit d’un immeuble quand ils sont pris d’une envie irrépressible de baise…

Le chef d’entreprise Christian Torrent est furieux. Il se voit obliger de convoquer le salarié Ulysses Horbitti pour des propos inconvenants tenus devant des collègues. Il a en effet déclaré qu’il peut se taper n’importe quel personne qui est à côté de lui. Sa prétention peut lui coûter sa place. Mais il s’avère qu’Ulysses sait effectivement très bien s’y prendre avec les mecs. Son boss va tomber sous son charme…

Le musclé daddy Axel Ryder traîne dans les toilettes quand il tombe sur un mec torse nu, en slip, Jorge Ballantinos. Les deux mâles se jaugent, se chauffent et passent à l’action…

Drake sort de sa douche quand un jardinier, Tony Greco, attire son attention. Un jeu s’installe entre eux deux derrière la vitre avant qu’ils se rejoignent…

Vendredi 24 avril à minuit – Les Secrets de l’internat part 2 (FrenchTwinks)

Les secrets intimes d’étudiants qui apprennent très vite, par tous les trous ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : La mise en scène, le soin des décors, les modèles et leurs performances, tout est réuni pour nous faire fantasmer. Doryann Marguet est irrésistible en proviseur autoritaire et vicelard.

Le principal Marguet découvre un graffiti dans les toilettes de l’internat. L’inscription étant en anglais, il accuse Clark Lewis, le jeune British en échange scolaire, d’avoir commis l’impardonnable. L’élève à beau protester, le principal lui ordonne de nettoyer en lui assénant un coup de règle sur les fesses. Alors que Clark frotte le mur des toilettes, Paul Delay arrive et commence à pisser. Le jeune anglais observe avec fascination son camarade uriner. Puis il se rapproche soudainement et les deux étudiants s’embrassent, se caressent et se branlent quand survient le principal…

Après avoir chacun eu à faire au principal (dans Les Secrets de l’internat Part 1), Justin Leroy et Lucas Bouvier ont intérêt à se tenir à carreaux, mais ils ne vont pas rester sage bien longtemps. Les deux étudiants font leurs devoirs dans la chambre qu’ils partagent lorsque Lucas appelle Justin à l’aide pour résoudre un problème de physique. Bien sûr, la baise primera sur la science ! 🙂

Paul Delay se rend dans la chambre de Justin Leroy en espérant y trouver son camarde Lucas Bouvier qui devait lui prêter un short pour le cours de sport. Justin se fait un plaisir de fouiller dans son armoire pour dépanner Paul, mais il incite surtout le minet à essayer le short pour être sûr que la taille lui convient. Paul, qui n’est pas pudique, se déshabille devant Justin et lui adresse un regard lourd de sous-entendus…

Dans les toilettes de l’internat, Justin Leroy se tient devant un urinoir, la bite à l’air lorsqu’Enzo Lemercier arrive pour satisfaire une envie pressante. Les deux garçons sont côte à côte et pendant qu’Enzo urine, Justin l’observe du coin de l’œil avec beaucoup d’envie…

Samedi 25 avril à minuit : Lords of Paris (RidleyDovarez)

Roméo Davis, alias le rappeur québécois MC LORD, essaye de faire produire son single par une maison de disque française. Hélas, il reçoit un refus car son image est trop lisse. Son producteur lui conseille de changer. Mais Roméo est-il prêt à adapter son image pour répondre aux critères du marché français ? Aidé de son meilleur ami et d’un jeune influenceur, MC LORD va donner de sa personne pour réussir avant être remis à sa place par un vigile dominant. Trois duos.

Le pinkplus : Excellent ! Dans ce film sans capote qui sera le tout dernier de Ridley Dovarez (relire ici la nouvelle émouvante de sa décision d’arrêter de tourner), le réalisateur multiawardisé montre qu’il aime non seulement filmer des baises viriles mais aussi qu’il est un pro de la mise en scène. Quant au casting, il est pareillement fantasmatique ! Le grand, tatoué et barbu Québécois est un idéal de caillera. Dimitri Vernum est un fantasme vivant de virilité mastoc. Théo Brüssels est au premier regard tellement délicieux en petite frappe. Quant à Vlad Winter, il est vraiment surprenant. Tout habillé avec ses lunettes, il pourrait passer inaperçu. Mais à poil, il se révèle lui aussi un pur archétype de séduction : le beau petit blond viril à baiser !

Roméo Davis sort très énervé de sa réunion avec le producteur Thiago Monte. Pour le calmer, son meilleur pote Théo Brüssels a une solution ! 🙂 Roméo va lui faire une gorge bien profonde avant de lui lécher et dilater le trou du cul avec sa grosse bite !

Venu proposé ses services d’influenceur pour booster la carrière du jeune rappeur, Vlad Winter va devoir montrer ses autres talents pour obtenir le contrat. Bien pris en main par un Roméo Davis dominant, Vlad va se faire bouffer le cul, taper au fond de la gorge et baiser le cul et arroser la gueule au jus comme il se doit !

Six mois après la sortie de son album, MC LORD, alias Roméo Davis, a pris la grosse tête. Alors qu’il se rend sur les lieux de son futur concert, il s’en prend au vigile, Dimitri Venum. Ce dernier n’apprécie pas cette façon de lui parler et va faire comprendre au rappeur qui est le boss. La grosse queue de Dimitri va bien démonter la bouche de Roméo avant de le limer sur le sling du bar.

Dimanche 26 avril à minuit : Jock + Doc (Hot House)

Lorsque les athlètes se blessent, ils se dirigent directement vers le « Jock Doc ». Lorsque le médecin n’est pas là, d’autres athlètes ou l’entraîneur peuvent aussi les aider. Quatre duos.

Le pinkplus : Hum… Que de belles bêtes de sexe ! Toute la morphologie de ces mecs, toute leur intelligence, tout en eux ne semble exister que pour une chose : la baise la plus qualitative ! À noter au casting une vétéran du X gay : Dean Monroe. Il tourne depuis l’an 2000 !

Jack Hunter se blesse en jouant au football. Woody Fox le ramène dans les vestiaires…

Danny Gunn renifle dans les vestiaires les jockstraps de joueurs. Ryan Rose le prend sur les faits…

Pierce Paris a mal à son épaule. Dean Monroe lui propose soit un médicament, soit un massage magique…

Skyy Knox est le patient, Alex Mecum est le médecin…

