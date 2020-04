Un arc-en-ciel inattendu contre le Covid19

Parfois, on ne veut voir que le coté sombre des choses mais de petits miracles arrivent tous les jours et souvent là où on s’y attend le moins. Dans un geste non seulement caritatif mais courageux, un couple gay en Pologne a récemment produit et distribué des centaines de masques faciaux aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Jakub Kwiecinski et Dawid Mycek ont ​​raconté leur démarche dans une vidéo YouTube , soulignant l’amour et l’appréciation qu’ils ont reçus du public pour la distribution des masques de protection individuelle aux couleurs de la fierté. La réponse positive a été réconfortante et, franchement, surprenante, compte tenu de l’hostilité (historique et récente) de la Pologne envers les personnes LGBTQ + et l’égalité homosexuelle.

On se souvient qu’un tiers des municipalités du pays ont adopté au cours des dernières années des résolutions interdisant la «propagande LGBT» et se déclarant «favorables à la famille».

Le pays profondément conservateur se base sur de nombreux indices de la Russie voisine. Or, selon un nouveau sondage indépendant du Levada Center , une organisation non gouvernementale russe de sondages et de recherches sociologiques, près d’un citoyen russe sur cinq (18%) pense que les LGBTQ devraient être «éliminés». Bien que le total de 18% soit horrible en l’état, le chiffre montre qu’il s’agit d’une légère amélioration par rapport à 2015, alors que ce nombre était de 21%.

Pourtant, Kwiecinski et Mycek qui ont fabriqué les quelques 300 masques avec des amis et une machine à coudre empruntée, ne montrent aucune inquiétude dans leur vidéo, souriant et bavardant avec des piétons curieux dans leur ville natale de Gdansk, dans le nord de la Pologne.

Kwiecinski et Mycek clôturent leur vidéo avec une déclaration qui résume l’un des objectifs de leur entreprise: « Nous sommes fatigués, mais heureux, parce que c’est cool, car il s’avère que l’arc-en-ciel n’offense pas, n’infecte pas, mais peut protéger les gens d’une menace réelle. «

Alors que chaque jour on apprend l’annulation d’une Pride ici où là, ce genre d’initiative nous met franchement du baume au coeur. Bravo Kwiecinski et Mycek !