« Circus of Books » : Un documentaire stupéfiant sur le sex-shop gay iconique de West Hollywood

Chi Chi Larue n’est pas seulement la réalisatrice drag queen aux innombrables films porno. DJ, chanteuse, maîtresse de cérémonie, elle est également la big boss de sex-shops. En partenariat avec Channel 1 Releasing, il y a d’abord eu en 2008 Chi Chi LaRue’s situé à West Hollywood, le « gay village » du Comté de Los Angeles. Depuis 2019, il y a en plus Chi Chi LaRue’s Circus qui a été inauguré en grande pompe le 11 janvier 2020. Également à West Hollywood, il se situe plus précisément au 8230 Santa Monica Boulevard. Une adresse chargée d’histoires…

Le précédent établissement au 8230 Santa Monica Boulevard n’est autre que Circus of Books, sex-shop qui fut un lieu phare de la communauté gay jusqu’à l’essor d’Internet et des applications de rencontres. Et, incroyable mais vrai, il était tenu depuis 1982 par Karen et Barry Mason, un couple d’hétéros juifs traditionalistes parents de trois enfants ! 😉 Leur fille, l’artiste Rachel Mason, a réalisé l’année dernière un documentaire sur sa famille et l’entreprise iconoclaste de ses parents. Le titre ? Circus of Books. Les droits de diffusion ont été acquis par Netflix. Voici la bande-annonce qui donne envie…