Jarret Moon : La renommée du chanteur passe par le porno !

Auteur, compositeur et interprète, l’Américain Jarret Moon avait sorti en mai 2019 son premier clip vidéo. C’était pour le single Ghost et les réalisateurs n’étaient autre que deux grands noms de l’industrie du X gay US : mr Pam et Leo Forte. Le contenu mixait d’ailleurs des extraits soft de Five Brothers, le blockbuster de NakedSword réalisé par mr Pam, et des passages où l’on voit le sexy Jarret hanté par le souvenir d’un ex interprété par la porn star Ricky Larkin…

Depuis novembre de l’année dernière, le chanteur associe pleinement sa carrière artistique mainstream au porno gay via des sex-tapes et des tournages pour des boîtes de prod. Sa première scène « pro » à sortir se retrouve dans le tout nouvel opus de la série à succès bareback de NakedSword Bare. Hum… Ça c’est de la cuisse ce Jarret ! Et une bouche bien pipeuse !! 🙂

– Photo : Bare: Big Dicks And Bubble Butts / NakedSword

Le beau new cumer a un partenaire de tout premier choix : le performeur de l’année aux GayVN Awards 2020, le TBM Cade Maddox.

– Photos : Bare: Big Dicks And Bubble Butts / NakedSword

