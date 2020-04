Les surprenants bars Gays de Tokyo

Send an email

Shinjuku est l’un des quartiers de Tokyo les plus fréquentés du monde. 3,4 millions de personnes passent chaque jour par sa gare. Shinjuku Ni-Chome, c’est aussi le quartier qui a la plus forte concentration de bars gays et lesbiens de toutes les villes du monde, avec environ 350 bars dans un pâté de maisons, pour tous les goûts.

Les bars à Shinjuku Ni Chome sont petits, très petits, bien souvent plus encore que le studio d’un étudiant sous les toits de Paris! Beaucoup d’entre eux mesurent moins de 5 mètres carrés et ne peuvent accueillir que de quatre à dix personnes. Si un client se lève pour sortir ou aller aux toilettes, tout le monde se lève !

Chaque bar a une clientèle différente, certains ont un thème spécifique, ou servent un fétiche sexuel particulier.

Le bar est dirigé par le « Momma », le patron, qui décide de qui entre, quelle musique passe et fait l’ambiance. Il est très à l’écoute de sa clientèle et surveillent jalousement son lieu. Certaines ruelles comme Shin-chidori-gai proposent jusqu’à 20 bars différents mais tous aussi exigus.

En raison de la taille des bars, il y a des endroits qui ne servent que des habitués et n’acceptent PAS de nouveaux clients, surtout s’ils sont de la variété «gaijin» (étranger). Ces bars sont faciles à repérer car ils ne sont pas flashy ni accueillants du tout. Cela ne devrait cependant pas vous décourager de visiter le Golden Gai, il existe des centaines d’autres bars qui seront plus qu’heureux de servir les étrangers. En fait, la plupart de ces bars s’adressent spécifiquement aux étrangers.

Quand nous pourrons voyager à nouveau et pour les amateurs de pays lointains, voila une destination à noter dans sa « To do list »!