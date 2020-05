Un couple de poules lesbiennes fait le buzz sur Twitter.

Send an email

On sait déjà que le comportement de couple homosexuel se retrouve dans un certain nombre d’espèces d’oiseaux, y compris les pingouins , les flamants roses et les canards . Maintenant il faut compter avec les poules.

Un jour, Amanda Brunton a trouvé une poule égarée près de sa maison. Ses propriétaires étant introuvables, Amanda l’a recueillie et baptisée « Domino ».

La poule à du subir une mise en quarantaine avant de vivre avec les habitantes du poulailler mais pour l’aider à supporter l’isolement sa nouvelle propriétaire l’a installée avec « Michelle Obrahma », une grande poule coq Brahma qu’elle à acheté pour l’occasion.

Amanda a essayé plus tard, d’introduire le couple au reste du troupeau, mais les premières réunions ne se sont pas bien passées. Mais les nouvelles venues ne se sont pas laissées faire,

Bien qu’elle soit la plus grande, Michelle est complètement dépendante Domino qui la protège vaillamment.

C’est Domino qui apporte les friandises à Michelle quand celle-ci a trop peur de les obtenir elle-même.

Les deux mangent ensemble et dorment ensemble, séparées des autres volailles.

Amanda en a parlé à un éleveur de poulets, qui lui a confirmé que le comportement de Domino envers Michelle est identique à la façon dont les coqs traitent leurs poules préférées.

«Donc, je peux dire que j’ai eu d’adorables petites poules lesbiennes dans mon jardin pendant tout ce temps et je ne m’en suis pas rendu compte», a twitté Amanda.

Et nous de fondre !