Les hommes à ne surtout pas manquer cette semaine sur PinkX (5 – 10 mai)

Send an email

Les films et les mâles à ne pas manquer cette semaine sur PinkX :

Mardi 5 mai à minuit : Thick Dicks (ExtraBigDicks-PrideStudios)

Quand on a le sang chaud, il faut souvent baiser ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Une production spéciale grosses bites portée par un casting multiethnique, dont le très excitant duo métis/asiatique Jay Alexander et Eli Lewis.

Jace Chambers, Cesar Rossi et Conner Mason : Trois mecs, trois générations pour un trio qui n’a pas de problème pour savoir qui fait quoi…

– Photos : Thick Dicks / ExtraBigDicks-PrideStudios

La peau vierge de tout tatouage du beau gosse Tommy Regan est une provocation pour Sean Duran. Il lui faut la marquer de son emprise virile…

– Photos : Thick Dicks / ExtraBigDicks-PrideStudios

Dans une chambre, Jay Alexander et Eli Lewis vont bien s’amuser. Les coups de boutoir de Jay vont toutefois faire grimacer de temps-en-temps l’Asiatique !

– Photos : Thick Dicks / ExtraBigDicks-PrideStudios

Le très sexe Lex Ryan drague sur son Smartphone et fait venir chez lui son plan, Cameron Kincade. Celui-ci a tellement envie de se faire niquer qu’il va vite baisser le froc et écarter les cuisses pour s’offrir au beau et agressif barbu !

– Photos : Thick Dicks / ExtraBigDicks-PrideStudios

Vendredi 8 mai à minuit : Max In The City (Falcon Studios)

Après 10 ans d’absence, Max Adonis revient dans sa ville de San Francisco. Il est super excité quand il découvre toutes les nouvelles choses et les nouveaux mecs. San Francisco est devenu le Paradis dont il rêvait. Cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Le new cumer Max Adonis en vedette. Avant-dernier film du regretté Dave Slick.

La première personne que vient voir Max Adonis est Seth Santoro. Ils ne se sont pas revus depuis 10 ans. Ils ont des choses à se raconter…

– Photos : Max In The City / Falcon Studios

Roman Todd débarque à San Francisco et prend une chambre chez le charmant Lucas Leon. L’attraction est immédiate…

– Photos : Max In The City / Falcon Studios

Max Adonis se fait livrer une pizza… et une bite à sucer ! Celle musclée de Tyler Roberts !!!

– Photos : Max In The City / Falcon Studios

Cade Maddox cherche un appart. L’agent immobilier Dave Slick lui offre une super affaire…

– Photos : Max In The City / Falcon Studios

Max Adonis rentre de l’épicerie quand il s’arrête pour dire bonjour au voisin Skyy Knox. Skyy invite Max à découvrir la vue du quartier de son appartement. En effleurant le cul ferme de Max s’opère une attirance irrépressible…

– Photos : Max In The City / Falcon Studios

Samedi 9 mai à minuit : Secret Cine-X (MenAtPlay)

Quand on est un cadre dynamique et que l’on doit absolument évacuer son stress, un seul endroit : un cinéma porno de Londres connu des seuls initiés! Des costumes sortent des bites colossales, des culs massifs et endurants ! Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : Un casting de beaux mecs, des costumes super bien coupés et une ambiance hyper excitante ! Voir des mecs si classe se vautrer dans le stupre est hautement jouissif !

L’Espagnol Denis Vega s’aventure dans la nuit en sillonnant les rues de Londres pour retrouver l’un de ses lieux préférés : un cinéma porno secret. Dès qu’il entre, son sexe se raidit. L’atmosphère sordide, les visuels hardcore et les gémissements profonds, tout concourt à faire augmenter la testostérone dans sa queue. Quand le Sud-africain Ivan Gregory s’assied à côté de lui, Denis tend discrètement la main pour attraper son entrejambe et commencer à caresser sa grosse bite. Sans échanger un seul mot, les deux hommes se relaient ensuite pour se pomper et se sodomiser…

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Ivan Gregory reste dans la salle. Il est encore chaud. Viktor Rom rode… Hum, le viril Vénézuélien va bien l’entreprendre en lui claquant au passage les fesses !

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Sorti de son bureau, l’Espagnol Dani Robles est à la recherche d’une bonne queue. Il sait qu’il trouvera son bonheur au cinéma porno. Enzo Rimenez est l’heureux chanceux. Le Français a droit à lui limer la bouche et le cul !

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

L’Espagnol Sunny Colucci est regardé avec convoitise par le viril Argentin Emir Boscatto. Impossible pour ce dernier de résister à l’appel de la queue !…

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Le blond Hongrois Darius Ferdynand affole nos hommes d’affaires. l’Argentin Flex commence a l’empaler sur sa queue quand s’ajoute l’Espagnol Antonio Miracle. Pas farouche, Darius se fait royalement prendre en sandwich !

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Dimanche 10 mai à minuit : Bare: Hookups and Fuck Downs (NakedSword)

Pas d’intrigue, pas de script, juste de l’action brute et sans capote ! Trois duos.

Le pinkplus : Derek Cline et Dakota Payne sont deux new cumers absolument délicieux. On en est encore tout émoustillés. Quant à Beaux Banks, il confirme tout le bien qu’on pense de lui : un vrai acrobate de la baise, avec un beau cul rond et une belle gueule expressive.

Trevor Laster baise le super beau métis Derek Cline dans toutes les positions, jusqu’à ce que les deux aient les couilles vides !

– Photos : Bare: Hookups and Fuck Downs / NakedSword

Sur un sling, Colton Reece nique profond l’acrobatique métis Beaux Banks puis lui nappe le visage d’un coulis de sperme !

– Photos : Bare: Hookups and Fuck Downs / NakedSword

Le magnifique Dakota Payne adore le daddy Ricky Larkin. C’est que Ricky a non seulement une grosse bite de 22 cm, mais il sait aussi agrémenter la saillie de léchage d’orteil.

– Photos : Bare: Hookups and Fuck Downs / NakedSword

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.