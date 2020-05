Anderson Cooper annonce être papa

Anderson Cooper, 52 ans, le journaliste vedette de CNN: «Je suis papa. J’ai un fils », et à partagé des photos de lui avec le petit Wyatt Morgan Cooper.

«En tant qu’enfant gay, je n’ai jamais pensé qu’il serait possible d’avoir un enfant, et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont ouvert la voie, ainsi qu’aux médecins et infirmières et à toutes les personnes impliquées dans la naissance de mon fils», a-t-il déclaré.