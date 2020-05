Michael Boston : « Tout le monde n’en a que pour mes fesses, et rien pour ma b***. C’est déprimant ! »

Et voilà ce qui arrive quand on possède un super beau cul de rugbyman, bien rond, bien ferme ! Le new cumer Michael Boston est d’office casté pour des rôles de power bottom. Les studios s’empressent de lui choisir comme partenaires certaines des queues les plus grosses du X gay. Et les auto-entrepreneurs porn stars TTBM le veulent comme passif pour leurs sex-tapes. Ohhh, c’est vraiment trop injuste ! 😉 Apparu en direct le 1er mai lors d’un solo gratuit sur le site de NakedSword, l’appétissant jeune homme a fait d’autres confidences aux fans qui l’interrogeaient. TheSword les a rapportées. Extraits :

Michael Boston est anglo-américano-italien ! « Je suis né à Suffolk, en Angleterre. Où est passé mon accent britannique ? Il a disparu quand j’avais deux ans parce que je suis parti en Amérique. »

Son cul est lui italien ! « C’est le côté italien de ma famille. Ma grand-mère était du genre à dire » Tu as le cul de ton grand-père. » Donc c’est génétique. Et aussi trois heures de gym chaque jour. C’est beaucoup de bites et de sang, de sueur et de larmes. » Sic !

Un corps, des cuisses et un cul charpentés pour encaisser les coups de reins les plus virils !

– Photos – Afternoon Affairs / Falcon Studios

La plus grosse bite qu’il s’est jamais prise ? « Je pense que c’était celle de Bo Sinn. La sienne ou celle de Pierce Paris, je dirais. Mais j’ai également tourné des sex-tapes avec Rhyheim (Shabazz) et Boomer (Banks). En fait, je me suis pris beaucoup de grosses bites, mais ce sont celles qui me viennent à l’esprit. Bo Sinn a été la plus difficile pour moi. Mais même avec lui, il a suffi d’un peu de lubrifiant et… C’est ça être un bon cul. Si on approche une bite avec crainte, ça n’entrera pas facilement. On doit avoir confiance en soi. «

L’effrayant – et fascinant ! – Bo « 27 cm » Sinn et Pierce « 23 cm » Paris sont les deux plus grosses queues qui sont venues à l’esprit de Michael Boston.

– Photos : Bromo et 7 Minutes in Heaven / Falcon Studios

Du stress lors des tournages ? « J’ai toujours été une personne très sexuelle… Je ne ressens pas vraiment de pression. La plus grande pression est de m’assurer d’être beau gosse lors du tournage et de ne rien manger ce jour-là. J’ai presque oublié ce qu’est la pression car je n’ai pas tourné depuis plus d’un mois (confinement oblige-NDLR). Donc, si pression il y a, c’est tout le temps passé à la gym et faire attention à ce que je mange. »

Consommateur de poppers ? « Non. Je n’en prends généralement pas parce que je n’en ai pas besoin et que je n’aime pas les vertiges que cela provoque. D’ailleurs, si on a besoin de poppers pour être passif, on devrait ne pas l’être. »

Size queen ? « Non. Ce n’est pas une question de taille, c’est une question de savoir si ça va cogner contre la prostate ou non. Les grosses bites ne sont souvent qu’un phénomène de foire ou un sport olympique. » Sic !

Ce regard, ce corps offert, ces cuisses écartées… Vraiment très appétissant ce Michael Boston !!!…

– Photo : Afternoon Affairs / Falcon Studios

Les fans trouvent son frère jumeau très hot ! « Ah bon ? Merci. Mes amis aiment plaisanter en me disant que si je regarde mon frère, c’est à ça que je ressemble avant d’aller à la gym. J’aime le taquiner. On a une relation d’amitié très fun. Lui aussi est gay, alors nous échangeons des histoires et des secrets. Je lui reproche de ne pas être un assez bon passif. Nous avons des culs assez similaires. Le mien est un peu plus rond parce que je m’entraîne. Pas lui. »

Il a en plus un frère jumeau gay ?! Woaw !!!!

– Photo : Twitter

Des scènes ensemble ? « Non. Du reste il n’est même pas dans le porno. De ce point de vue, il est très conservateur. Et question sexe, il aime beaucoup le bondage, tout le contraire de moi. Il pourrait faire une figuration pour une scène, nous verrons. Il est totalement passif, mais il m’a envoyé un texto l’autre jour pour me dire qu’il avait baisé un mec trois fois dans la même nuit. Je me disais: « C’est bon pour toi, bébé!. » On peut considérer qu’il devient versatile. C’est que je l’ai tellement chambré de ne pas être aussi actif. »

Arad Winwin, de bons conseils ! « J’adore Arad, il est incroyable. Quand j’ai travaillé pour la première fois avec lui, je lui ai demandé certaines choses que je devais faire pour améliorer mes entraînements. Il m’a dit de pratiquer le Stairmaster tous les deux jours pendant une demi-heure. »

Le bel Iranien Arad est toujours de bons conseils !

– Photo : ManRoyale

Austin Wolf, le fantasme ! « Je n’ai pas vraiment le béguin pour un acteur porno. Mais je pense qu’Austin Wolf est fun. Il est comme l’homme ultime, une attraction sur laquelle je sauterais bien volontiers tous les soirs. »