Sorti de prison, Robert Van Damme se dit trop vieux et trop fatigué pour un comeback

De sa vague ressemblance avec qui vous savez, un ancien joueur de hockey sur glace tchèque, Robert Kovarik, s’était trouvé le nom de scène de Robert Van Damme pour devenir une star du porno gay. De 2004 à 2012, il allait multiplier les tournages, se payant même le luxe de créer sa propre boîte de production, RDV. Quel beau conte de fée moderne !!! Ce qu’on ignorait, c’est qu’il avait fait partie d’une bande de cambrioleurs/braqueurs qui avaient sévi en République tchèque et qu’une de leurs victimes avait été retrouvée morte, une balle dans la tête, une autre dans le torse. Arrêté aux USA, condamné sur sa terre natale, il est sorti de prison il y a quelques semaines. Retour sur une histoire rocambolesque…

Porno star honorée aux GayVN Awards d’un Hall of fame en 2009. Escort nominé la même année aux Hookies, qui furent les Oscars internationaux des escorts. Coach et masseur émérite. Et époux d’une Américaine assez compréhensive pour l’aider dans la gestion de sa boîte de prod. Tout baignait pour Robert sur le sol américain.

– Photos : RDV, XDR et Hot House

Une première condamnation en 2010 pour violence conjugale avait toutefois terni son image et mis fin à son mariage. À nouveau en couple avec une Américaine pareillement dévouée, il fut arrêté le 22 juillet 2012 par un US Marshall pour être extradé vers la République Tchèque. Et l’on apprit via TheSword qu’un mandat international avait été lancé contre lui. Il était recherché par la justice de son pays pour plusieurs cambriolages et braquages commis avec des complices entre 1999 et 2000. Par deux fois, en 2006 puis en 2008, il avait été condamné par contumace à 10 ans de prison. En septembre 2013, les médias US se firent l’écho d’un nouveau procès qui s’accompagnerait d’une libération prochaine. « Le plus beau corps du X » comme l’ont pu surnommer ses fans, niait toute implication dans les crimes qui lui étaient reprochés. Les médias tchèques donnaient parallèlement la parole à sa fille, Barbora Kovarikova, qui le soutenait. Elle aussi actrice porno sous le pseudo de Nataly, elle s’était mariée en 2013 avec un ancien joueur de hockey tchèque. Tel père, telle fille !!! 😉

L’espoir d’être innocenté s’était toutefois éteint en mars 2014 avec sa condamnation à une peine de prison de neuf ans. Il devait sortir en 2023.

Bénéficiant d’une libération anticipée, l’ex-porn star est sortie du trou. Et à 50 ans, il tient une super forme. Il poste d’ailleurs sur Youtube des vidéos de ses entrainements physiques. Mais pour ce qui est d’un retour au porno, c’est non : « Je suis trop vieux et trop fatigué pour un comeback. » Vraiment ?