Jake Nicola : « Non, pas de déodorant. Le parfum naturel d’un homme est l’une des choses les plus sexy pour moi. »

« Non, pas de déodorant. Quand il y a alchimie, le parfum naturel d’un homme est l’une des choses les plus sexy pour moi. Woof. » En tweetant ce commentaire le 3 mai dernier avec une photo appropriée, le new cumer US Jake Nicola a soulevé l’enthousiasme de tous ceux qui pensent exactement comme lui.

Mais est-ce que son refus d’utiliser les déodorants va jusqu’à se priver de tout produit parfumé, comme les savons et les gels de douche ? La question est légitime. En ces temps de confinement, des sondages révèlent qu’on se lave moins. Certains n’ont même pas attendu le confinement pour ne plus se laver. Aux USA, on les appelle les « unwashed ».

On est d’accord : ne pas mettre de déodorant ne veut pas dire automatiquement qu’on ne se lave pas ; et mettre du déodorant ne veut pas forcément dire qu’on se lave. Maintenant, pour des raisons diverses comme des préoccupations écologiques ou la fragilité de la peau, il existe des personnes qui refusent d’utiliser tout produit issu de l’industrie des cosmétiques. Cela ne veut pas dire que les « unwashed » ne se lavent pas, mais que leur toilette est parcimonieuse, se limitant par exemple à du linge propre humidifié à l’eau qu’ils tamponnent sur certaines partie du corps. Il paraît que que lorsqu’on s’y met, il y a quatre jours difficiles ou l’on pue de tout son être. Mais par la suite, on ne sent plus mauvais. À tester ? 😉

« Unwashed » ou non, Jake Nicola plaît ! Depuis l’année dernière, il tourne beaucoup. Il est notamment l’une des têtes d’affiche de Get A Room, un récent Raging Stallion. Versatile dans deux scènes, le beau velu a pour partenaires Riley Mitchel et Mason Lear.