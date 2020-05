La pureté d’un visage n’a d’égale que l’immaculé du sperme déversé ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 9 mai à minuit : Providence Fuckers (Sauvage-Staxus)

La providence fait bien les choses. Les minets de Staxus n’ont qu’à tourner la tête pour se trouver un super bon coup ! Quatre duos.

Le manplus : Un casting épatant constitué de Tchèques à l’exception de Peter Polloc qui est Polonais.

De retour de voyage, le blond Tom Hunter et le brun tatoué Beno Eker profitent d’une baise bien méritée !

– Photos : Providence Fuckers / Sauvage-Staxus

Le brun Navon Raffi et le blond Rob Bisset se rapprochent après avoir raté leurs bus…

– Photos : Providence Fuckers / Sauvage-Staxus

Beno Eker et Peter Polloc ont désespérément besoin de relâcher la pression…

– Photos : Providence Fuckers / Sauvage-Staxus

David Hollister et Joel Tamir prennent le thé avant de passer au sexe…

– Photos : Providence Fuckers / Sauvage-Staxus

Dimanche 10 mai à minuit : Facial Cummers (Raw-Staxus)

Une astuce pour avoir une belle peau et un visage parfait ? Utiliser une solution 100% naturel, produite par vos amants ! 🙂 Quatre duos.

Le manplus : Les beaux Espagnols Ayro Ventura et Jake Stark contredisent l’intégralité d’un casting tchèque. Est-ce que nous ? Mais Joel Tamir nous fait de plus en plus penser à Mylène Farmer! 😉

Lors d’un casting porno, le mignon Joel Tamir interviewe le bel Espagnol Ayro Ventura avant de lui sucer la queue…

– Photos : Facial Cummers / Raw-Staxus

Il y a autre chose à faire que de lire. Jake Stark jouit de la présence de Tyler Ross qui prend son temps pour le pénétrer. Au final, le blond viril lui recouvrira le visage de sa semence.

– Photos : Facial Cummers / Raw-Staxus

Alan Colter et Lior Hod ne sont eux non plus pas en reste dans l’admiration qu’ils se portent.Ils lèchent et sucent avec passion…

– Photos : Facial Cummers / Raw-Staxus

Rapprochement très sensuel dans une gare entre Jake Stark et Navon Raffi avant que ce dernier ne réalise que le jeune espagnol n’a qu’une seule envie : se faire bourrer. Ça se fera dans une chambre…

– Photos : Facial Cummers / Raw-Staxus

