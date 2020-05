Fred M aime les M ecs…

Vous avez surement vu passer un des ses modèles dans une publication. Il photographie les garçons en sous-vêtements, en maillots de bain dans des ambiance toujours « calliente ». On a voulu rencontrer Fred M pour en savoir plus.

– Bonjour Fred, peux tu te présenter pour nous ?

Bonjour, je suis Fred, j’aurais 46 ans le 10 mai prochain, je vis près de Bordeaux depuis presque trois ans maintenant après avoir vécu vingt ans à Paris.

– Comment a commencé ton travail de photographe, qu’est ce qui t’a donné l’impulsion ?

J’ai commencé comme modèle ( repéré sur les réseaux sociaux ) avec plusieurs photographes pour divers projets: Expo / Nu artistique / Mode / Placements de produits… Après quelques années, j’ai eu envie de créer mon propre univers, en passant de l’autre coté de l’objectif. Mes amis photographes m’ont alors aidé en tant qu’assistant et mes amis modèles en tant que cobayes. (rires) Bientôt 10 ans et toujours passionné par cet art. Le plus important à mes yeux étant que le rendu final soit intemporel et traverse les années.

– Comment se passe ton choix de modèles, as tu un type de garçon préféré ?

Je caste, la plupart du temps, dans les salles de sport, la rue, sur les réseaux sociaux… J’ai souvent travaillé avec des sportifs, des coachs, quelques mannequins, des modèles professionnels et amateurs. Je n’ai pas de critère d’âge, de couleur de peau, ou de couleur de cheveux, je travaille avec tous types de garçons avec ou sans poil, avec une définition musculaire plus ou moins définie, le plus important étant d’avoir un bon feeling ensemble pour que les photos soient réussies .

– Où trouve tu ton inspiration ? Tout est il déjà préparé dans ta tête avant le shooting ou cela fonctionne t’il au feeling ?

Je suis diplômé d’une grande école de mode parisienne, alors mes inspirations viennent essentiellement de la mode que je mélange au sport de façon prononcée. J’ajoute à cela une ambiance de vestiaires et un soupçon de fetish, le tout dans un un climat nocturne et très moite mettant en scène des hommes aux poses nonchalantes, voire presque provocantes. Je réalise également des photos plus colorées et fantaisistes.

Il m’arrive parfois d’avoir une image en tête, mais très souvent c’est un travail qui se construit entre les modèles et moi. On prépare en amont et le jour du shooting on suit un peu cette base puis on se laisse guider par le feeling.

Je fais beaucoup de placement de produits avec différentes marques de sous-vêtements et maillots de bain, alors la aussi la séance se construit en fonction du type de produit, de l’image de la marque et de ma vision des choses. Généralement j’ai carte blanche.

– Je n’ai jamais posé pour un photographe, comment se passera ma première séance avec toi ?

Je travaille souvent avec des modèles amateurs et pour une première séance je suis très à l’écoute afin de mettre la personne à l’aise. Lorsque cela est possible, je prends rendez-vous pour discuter. Je trouve très important de faire connaissance et d’installer un climat de confiance. On parle du projet photo, on échange nos idées, notre vision des choses, de l’image souhaitée…Si la rencontre physique au préalable n’est pas possible, il y a aussi les appels en visio, les sms…

– Les modèles sont souvent très hots, avec des paquets bien moulés et, en même temps, je n’ai pas vu de nu frontal dans ton travail, est ce que j’ai mal cherché 😉 ou est ce un choix délibéré de ne pas en faire ?

Oui c’est vrai que j’aime donner une image Hot, Virile et sensuelle des modèles, je mets en scène et surtout en valeur ces hommes mais il y a eut peu de nu frontal dans mon travail. J’en fait mais surtout à la demande du modèle. Mon travail à toujours été très suggestif, je suis beaucoup plus excité par une image suggestive à la limite du « borderline » que par la photo d’un mec à poil… (sauf si elle est très explicite lol )

– Comment fait tu pour rester professionnel face à d’aussi beaux corps ? 😉

Cette question revient très souvent. Pour moi c’est un travail donc j’arrive à faire abstraction du corps qui se trouve en face de moi. Je suis beaucoup plus « obsédé » et concentré sur le rendu de mes photos. A savoir, la bonne lumière, la bonne attitude du modèle, sa mise en valeur, le stylisme … et c’est lors de la sélection des meilleurs clichés, seul devant mon écran, que je réalise que j’avais un bel homme sexy à tomber sa race devant moi LOL …

– Travailles tu sur commande ?

Oui bien sûr et de plus en plus d’ailleurs. Je fais de moins en moins de shooting gratuit. J’ai beaucoup de commandes pour des photos fetish, du nu frontal, des photos de couples d’hommes, de personnes qui ont changé d’image après un régime ou qui ont besoin de reprendre confiance (photo-thérapie)

– As tu une actu à nous indiquer ? Expo ? Livre ?

J’aimerais énormément pouvoir compiler mon travail dans un livre alors si un éditeur est intéressé qu’il n’hésite pas à prendre contact. Idem pour une expo photos ça serait génial 😉

