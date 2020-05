Et il y a même des porn stars gays dans la série « Hollywood » !

Changer de prisme. Raconter l’histoire de l’âge d’or du cinéma hollywoodien du point de vue des gays et des lesbiennes, des femmes hétéros et des minorités dites ethniques. C’EST GÉNIAL !!! 🙂 Tel est le parti pris de la mini-série Hollywood créée par Ryan Murphy et Ian Brennan qui est diffusée sur Netflix depuis ce 1ᵉʳ mai. Bande-annonce :

Pour la partie gay, les scénaristes ont évidemment puisé dans Full Service, la sulfureuse et passionnante autobiographie de Scotty Bowers. Ancien marine et agent de station-service, ce bisexuel avait vendu ses charmes et servi d’entremetteur auprès de personnalités hollywoodiennes à partir des années 1940/1950. (Lire ici et là). Et pour le casting, au moins quatre porn stars gays font de la figuration ! 🙂

Scott Riley

– Photos : PrideStudios et Hollywood

Johnny B.

– Photos : NextDoorStudios et Hollywood

Adrian Hart et Nick Fitt

– Photos : NakedSword et Falcon Studios