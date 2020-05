Le power bottom Beaux Banks nous montre comment profiter au mieux d’une BMW !

Send an email

Ah Ah Ah… La légèreté a du bon ! Les pubs décalées et sexy de la marque de sous-vêtements Andrew Christian activent non seulement nos zygomatiques mais aussi notre entrejambe !!! 🙂 Après nous avoir montré les meilleures positions sexuelles à mettre en œuvre dans une Tesla (voir ici), la porn star Beaux Banks et l’égérie d’AC Nick Mascardo récidivent dans une BMW. Spacieuse, elle offre des possibilités enthousiasmantes en matière de kamasutra gay…

On rit ! Mais c’est du sérieux ! On sait très bien que l’un des motifs d’achat d’une voiture, c’est qu’elle est un baisodrome mobile ! 😉