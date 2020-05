Le témoignage saisissant d’un clubber Américain

Quand Mike Schultz est allé à la « Winter Party » à Miami, il n’imaginait pas, bien sur, ce qui pouvait lui arriver. L’évènement s’est tenu juste avant les fermetures nationales et des interdictions de grands rassemblements. Mike à été par la suite, comme plusieurs des participants, testé positif pour le coronavirus.

Bien que sportif accompli avec un beau gabarit, il a souffert de complications au résultat plutôt effrayant comme il l’a montré courageusement sur son compte Instagram.

« Je voulais montrer à tout le monde à quel point être sous sédation pendant 6 semaines avec un ventilateur ou une intubation peut être », a posté Schultz sur Instagram avec des photos choquantes avant et après du bilan du virus sur son corps.

«Entre autres choses, le covid19 a réduit ma capacité pulmonaire avec une pneumonie. Pendant 8 semaines, je me suis éloigné de ma famille et de mes amis Je me renforce chaque jour et je travaille pour augmenter ma capacité pulmonaire. »