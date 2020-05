Jimmy Clay traverse une très mauvaise passe…

Qualifié de « gay for pay » depuis le début de sa carrière porno il y a 10 ans, le versatile Jimmy Clay (alias Jimmy Coxxx) n’avait plus fait parler de lui depuis 2017 et la sortie de Straight Chexxx, le blockbuster de NextDoorStudios.

Depuis le 14 mai et une info reprise par MenOfPorn, le beau gosse refait l’actualité. Mais dans la rubrique faits divers ! Vivant dans un campement pour SDF, il a été arrêté le 16 janvier pour vol, menace, agression et usage illégal d’une batte de baseball et d’une arme à feu. Woaw !!! Et des recherches sur le Net révèlent qu’il a eu affaire avec la police et la justice au moins deux autre fois l’année dernière. Jimmy traverse une mauvaise passe…



11 juillet 2019

Les raisons de son arrestation ont été effacées. Rien ne sera inscrit sur son casier judiciaire. Ne restent que la photographie d’identité judiciaire et la précision qu’il avait été arrêté à Morrisville, en Caroline du Nord, USA.

30 décembre 2019

Soupçonnés d’avoir volé une Jeep et d’être en possession de méthamphétamine, l’ex-porn star et une femme (sa petite amie?) ont été arrêtés à Corvallis, dans l’Oregon, USA.

16 janvier 2020

Jimmy a cette fois-ci été arrêté pour agression dans un camp de SDF à Corvallis pour un litige concernant des cartouches de vapotage de marijuana contrefaites.

Hum… Pas évident de rester sexy pour des photographies d’identité judiciaire. Lui, il y parvient !…

Notons qu’il existe un compte Twitter « officiel » de Jimmy Clay où rien de tout ceci – et plus encore – n’apparaît. Un fake pour beaucoup !